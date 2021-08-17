«Кременчуг» в серии буллитов обыграл киевский «Сокол»
«Сокол» проведет контрольный матч с клубом из Беларуси
Вице-чемпион Украины Андрей Михнов встретится с «Металлургом» его брата Алексея
Фото: uhl.ua
Вице-чемпион Украины «Сокол» проведет контрольный матч с жлобинским «Металлургом», сообщает пресс-служба белорусского клуба.
Встреча пройдет завтра, 19 августа, в 18:30. Отметим, что в «Соколе» играет Андрей Михнов, а в «Металлурге» его брат Алексей.
Напомним, что киевляне ранее провели два товарищеских матча против «Кременчуга» (1:2 ПБ, 5:3).