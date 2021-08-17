«Сокол» проведет контрольный матч с клубом из Беларуси

Вице-чемпион Украины Андрей Михнов встретится с «Металлургом» его брата Алексея

Фото: uhl.ua

Вице-чемпион Украины «Сокол» проведет контрольный матч с жлобинским «Металлургом», сообщает пресс-служба белорусского клуба.



Встреча пройдет завтра, 19 августа, в 18:30. Отметим, что в «Соколе» играет Андрей Михнов, а в «Металлурге» его брат Алексей.

Напомним, что киевляне ранее провели два товарищеских матча против «Кременчуга» (1:2 ПБ, 5:3).