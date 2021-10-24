«Сокол» разгромил «Тарту» и занял второе место в группе Континентального кубка

Киевляне не сумели пробиться в третий раунд турнира

Фото: пресс-служба Сокола

Вице-чемпион Украины «Сокол» разгромил эстонскую «Тарту» в заключительном матче второго раунда Континентального кубка.

Подопечные Олега Шафаренко походили к поединку в статусе очевидного фаворита и подтвердили это на площадке. Киевляне забросили по четыре шайбы в первых двух периодах и лишь в заключительной двадцатиминутке сбавили обороты, ограничившись лишь одним голом.

К сожалению, даже столь убедительная победа не позволила «Соколу» финишировать на первом месте в группе С. Киевляне по дополнительным показателям пропустили в следующий раунд турнира «Олимп».

Континентальный кубок. Второй раунд. Групп С. 3-й тур:

«Сокол» – «Тарту» 9:4 (4:0, 4:2, 1:2)

1:0 Смирнов (Кузьменко, больш.), 13:14;

2:0 Павленко (Васильев, Симчук), 15:22;

3:0 Симчук (Павленко), 17:37;

4:0 Михнов (Кузьменко), 18:18;

5:0 Рубан (Алексеев), 20:27;

5:1 Шаповалов (Гусинин), 28:26;

6:1 Мажуга (Андрущенко), 32:20;

7:1 Симчук (Васильев, меньш.), 35:20;

8:1 Кузьменко (Михнов, Мажуга, больш.), 37:16;

8:2 Сахокия (Докшин), 38:58;

8:3 Колл (Тихомиров, Гаранин), 45:46;

9:3 Павленко (меньш.), 47:34;

9:4 Акимов (Сахокия), 58:19;

«Сокол»: Кубрицкий (Оганджанян); Мажуга - Алексеев, Хайруллов - Рыбалко, Сысак - Летов, Платонов; Рубан - Кузьменко - Михнов, Васильев - Симчук - Павленко, Андрющенко - Нименко - Коржилецкий, Тихомиров - Смирнов - Давыдов.