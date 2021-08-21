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«Сокол» разгромно проиграл «Гомелю», ведя 3:0

Украинский коллектив пропустил семь шайб подряд
Хоккей
15:40
«Сокол» разгромно проиграл «Гомелю», ведя 3:0
Фото: УХЛ

Вице-чемпион Украины провел второй контрольный матч на сборах в Беларуси.

После поражения от «Металлурга», киевский коллектив разгромно уступил «Гомелю». Подопечные Олега Шафаренко классно начали матч и завладели солидным преимуществом в три шайбы. Однако после этого «Гомель» перевернул ход игры, отличившись в воротах «Сокола» семь раз подряд.

«Сокол» – «Гомель» 3:7 (2:0, 1:3, 0:4)

1:0 Елисеенко (Скуматов, Михнов);

2:0 Андрущенко (Нименко, больш.);

3:0 Панченко (Елисеенко, больш.);

3:1 Ревенко;

3:2 Карабанов (Гузеев, Черляев, больш.);

3:3 Григоренко;

3:4 Сикерин;

3:5 Овсянников (Гузеев);

3:6 Ревенко;

7:3 Секерин;

С 23 по 25 августа «Сокол» примет участие в турнире памяти Льва Новожилова, где сыграет с «Химиком», «Юностью» и молодечненским «Динамо».

Сергей Остапенко
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Сокол (Киев)

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