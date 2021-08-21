«Сокол» разгромно проиграл «Гомелю», ведя 3:0
Вице-чемпион Украины провел второй контрольный матч на сборах в Беларуси.
После поражения от «Металлурга», киевский коллектив разгромно уступил «Гомелю». Подопечные Олега Шафаренко классно начали матч и завладели солидным преимуществом в три шайбы. Однако после этого «Гомель» перевернул ход игры, отличившись в воротах «Сокола» семь раз подряд.
«Сокол» – «Гомель» 3:7 (2:0, 1:3, 0:4)
1:0 Елисеенко (Скуматов, Михнов);
2:0 Андрущенко (Нименко, больш.);
3:0 Панченко (Елисеенко, больш.);
3:1 Ревенко;
3:2 Карабанов (Гузеев, Черляев, больш.);
3:3 Григоренко;
3:4 Сикерин;
3:5 Овсянников (Гузеев);
3:6 Ревенко;
7:3 Секерин;
С 23 по 25 августа «Сокол» примет участие в турнире памяти Льва Новожилова, где сыграет с «Химиком», «Юностью» и молодечненским «Динамо».
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