«Сокол» уничтожил «Мариуполь» на Kremenchuk Open Cup

Столичный клуб забросил азовцам пять безответных шайб

Фото: УХЛ

В Кременчуге продолжается предсезонный турнир Kremenchuk Open Cup – в рамках стартового матча второго игрового дня «Мариуполь» встретился с «Соколом».

«Сокол» после разгромной победы над «Белым Барсом» начал матч активнее своего оппонента, открыв счет в матче уже на второй минуте встречи усилиями Александра Павленко. Однако уже к середине периода команды выровняли игру, создавая опасные моменты. Казалось, что на перерыв команды уйдут с минимальным преимуществом киевлян, но «Мариуполь» подвела дисциплина – киевляне с мощным броском Виктора Андрущенко реализовали большинство и удвоили преимущество «Сокола».

Второй период киевляне начали по сценарию первого – уже на четвертой минуте новичок «Сокола» Михаил Рыбалко сделал счет 3:0 в пользу киевского клуба. После третьей пропущенной шайбы Сергей Витер сменил в воротах Дениса Короваева на молодого Максима Дуве. Однако даже смена голкипера не спасла «Мариуполь» от пропущенных шайб – под завесу периода сначала Даниил Давыдов, а затем Антон Рубан увеличили счет до 5:0 в пользу киевлян.

В третьей двадцатиминутке при всех попытках команд увеличивать счет на табло – он так и остался прежним, благодаря отличной работе Максима Дуве и Дмитрия Кубрицого.

«Мариуполь» – «Сокол» 0:5 (0:2, 0:3, 0:0)

0:1 - Павленко, 1:28.

0:2 - Андрущенко (Михнов, - больш.), 16:53.

0:3 - Рыбалко (Михнов, - больш.), 23:40

0:4 - Давыдов (Михаил Симчук, Хайруллов), 33:14.

0:5 - Рубан (Смирнов), 34:29.

«Мариуполь»: Короваев (Дуве); Дорофеев-Алексеев, Кудряшов - Герцик, Лысенко - Олендаренко, Зуев - Матусевич; Калейниковас - Кудрин - Казаковцев, Бабинец - Лызин - Благой, Милехин - Мазур - Щербатов, Кирюшенков - Ружников.

«Сокол»: Кубрицкий (Оганджанян); Логач - Алексеев, Хайруллов - Рыбалко, Платонов - Летов, Сысак; Рубан - Смирнов - Михнов, Елисеенко, Тихомиров - Павленко, Гончаренко - Панченко - Андрущенко, Коржилецкий - Симчук - Давыдов.