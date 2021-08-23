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«Сокол» уступил на старте турнира в Беларуси

Вице-чемпион Украины не сумел поразить ворота «Динамо-Молодечно»
Хоккей УХЛ
17:31
«Сокол» уступил на старте турнира в Беларуси
Фото: uhl.ua

Вице-чемпион Украины «Сокол» стартовал на турнире памяти Льва Новожилова, который проходит в белорусском Новополоцке. Первым соперником киевлян стало «Динамо-Молодечно». 

Старт матча выдался достаточно спокойным для обеих команд – разыгрались хоккеисты ближе к экватору периода. И хоть первая двадцатиминутка была не сильно богатой на опасные моменты, но под завесу периода «Динамо-Молодечно» смогло распечатать ворота Артура Оганджаняна и сделать счет 1:0 в свою пользу. 

Второй период прошел по сценарию первого. И хоть «Сокол» выглядел гораздо активнее, в сравнении с первым отрезком матча, и создал ряд действительно опасных моментов у ворот Михаила Карнаухова, но сравнять счет так и не смог. А вот «Динамо», в отличие от киевской команды, сумело воспользоваться своими моментами – экс-игрок «Краматорска» Эдуард Гринь удвоил преимущество своего нового клуба. 

В третьем отрезке встречи молодеченскому клубу удалось довести дело до уверенной победы – сначала тот же  Гринь удачно сыграл на добивании, а за минуту до конца матча Егор Игнатенко красивым сольным проходом поставил голевую точку в этом матче. При всех попытках «Сокола» забросить в ворота оппонента, у киевлян так и не удалось прошить Михаила Карнаухова.  

Напомним, что свой следующий матч на турнире памяти Льва Новожилова «Сокол» сыграет уже завтра, 24 августа – соперником киевлян станет минская «Юность». Начало матча – 14:00.

«Динамо-Молодечно» – «Сокол» 4:0 (1:0, 1:0, 2:0)

Шайбы

1:0 – Крылович (Игнатов, Старинский) 

2:0 – Гринь (Каракулько), 

3:0 – Гринь (Каракулько), 

4:0 – Игнатенко (Крылович (Игнатов).

«Динамо-Молодечно»: Карнаухов (Капский); Зозон – Сурков, Слыш (К) – Аношко – Копытин; Косинский – Старинский, Каракулько – Онуфриюк – Гринь; Клещик – Калач, Апанасюк – Игнатенко – Поцелуйко; Седов – Летов, Игнатов – Крылович – Мохорев.

«Сокол»: Оганджанян (Писаренко); Сысак – Платонов, Елисеенко – Кузьменко – Михнов; Огиенко – Ратушный, Рубан – Нименко – Павленко; Хайруллов – Никитин, Богатский – Скуматов – Панченко; Логач, Смирнов, Андрущенко.

Источник: uhl.ua Олег Шумейко-младший
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Теги

Сокол (Киев) Динамо-Молодечно

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