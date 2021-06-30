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«Сокол» узнал соперников по Континентальному кубку

Вице-чемпион Украины начнет свой путь со второго раунда
Хоккей УХЛ
21:42
«Сокол» узнал соперников по Континентальному кубку
Фото: пресс-служба УХЛ

Прошла жеребьевка Континентального кубка сезона-2021/22.

Вице-чемпион Украины «Сокол» попал в группу C, где его соперниками будут венгерский «Ференцварош», латвийский «Олимп» и команда-победитель одной из групп предварительного раунда.

Матчи этого квартета пройдут с 22-го по 24-е октября в Будапеште, Венгрия.

Украинский клуб единожды выигрывал Континентальный кубок. В 2013-м году это сделал «Донбасс».

Полтора месяца назад «Донбасс» уже узнал своих соперников по Лиге чемпионов.

Сергей Остапенко
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Теги

Сокол (Киев) Континентальный кубок IIHF

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