«Днепр» с уверенной победы над «Харьковскими Соколами» стартовал в новом сезоне Суперлиги
«Сокол» узнал соперников по второму раунду Континентального Кубка IIHF
Последним в квартет к киевлянам запрыгнул эстонский «Тарту»
27 сентября 13:45
Континентальный Кубок IIHF / Фото - УХЛВ Румынии и Латвии завершились матчи первого раунда Континентального Кубка IIHF-2022.
В группе А путевку во второй раунд турнира добыла румынская «Корона». А в группе B далее пробился эстонский «Тарту». Об этом сообщает официальный сайт IIHF.
Таким образом, эти команды заняли последними попали в группы C и D второго раунда Континентального Кубка IIHF, который состоится с 22 по 24 октября.
Напомним, что Украину в престижном европейском турнире представит вице-чемпион УХЛ «Сокол», который начнет свои выступления в Континентальном Кубке со второго раунда. Киевляне попали в группу с венгерским «Ференцварошем», латвийским «Олимпом» и эстонским «Тарту».
Команды, занявшие 1 и 2 места в своих квартетах, выйдут в полуфинал Кубка.
Накануне «Сокол» одержал непростую победу над «Краматорском».
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