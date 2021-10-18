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«Сокол» в сложном матче обыграл «Рулав Одд» и добыл свою 10-ю победу подряд

Киевляне укрепились на первой позиции

Хоккей УХЛ
20:28
«Сокол» в сложном матче обыграл «Рулав Одд» и добыл свою 10-ю победу подряд
Фото: УХЛ

В Броварах в рамках регулярного чемпионата УХЛ «Сокол» в качестве лидера турнирной таблицы принимал седьмую команду – харьковский «Рулав Одд».

В первом периоде команды активно атаковали и заброшенные шайбы не заставили себя ждать. Сначала Антон Елисеенко реализовал бросок в пустой угол ворот, а в концовке двадцатиминутки Евгений Секирко сравнял счет попаданием в девятку.

Во втором периоде «Рулав Одд» вышел вперёд после броска Александра Александрова. Однако через 12 минут хозяева сравняли счет броском Алексея Платонова. В концовке Андрей Михнов забросил третью шайбу «Сокола».

В начале третьего периода харьковчане восстановили паритет голом Филиппа Лапкова. Но вскоре Даниил Коржилецкий забросил четвертую шайбу киевлян, и она казалась победной.

Отметим, что матч с «Рулав Одд» стал последним для «Сокола» перед играми второго раунда Континентального Кубка IIHF, который пройдет с 22 по 24 октября.


УХЛ. Регулярный чемпионат

«Сокол» – «Рулав Одд» 4:3 (1:1, 2:1, 1:0)

Шайбы:

1:0 Елисеенко (Тихомиров, Сысак), 15:22

1:1 Секирко (Егоров), 19:01

1:2 Лапков (Сурсов, Александров), 21:44

2:2 Платонов (Нименко, Васильев), 33:03

3:2 Михнов (Рубан, Кузьменко), 37:32

3:3 Лапков (Александров, Сурсов), 41:57

4:3 Коржилецкий (Давыдов, Тихомиров), 44:46

Вратари: Кубрицкий (Оганджанян) – Петров (Качула)

Карен Агабекян
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(Голосов: 0)

Теги

Рулав Одд Сокол (Киев)

Комментарии 1

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18 октября 2021г. 21:02
крутая команда у Харькова
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