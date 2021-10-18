«Сокол» в сложном матче обыграл «Рулав Одд» и добыл свою 10-ю победу подряд
В Броварах в рамках регулярного чемпионата УХЛ «Сокол» в качестве лидера турнирной таблицы принимал седьмую команду – харьковский «Рулав Одд».
В первом периоде команды активно атаковали и заброшенные шайбы не заставили себя ждать. Сначала Антон Елисеенко реализовал бросок в пустой угол ворот, а в концовке двадцатиминутки Евгений Секирко сравнял счет попаданием в девятку.
Во втором периоде «Рулав Одд» вышел вперёд после броска Александра Александрова. Однако через 12 минут хозяева сравняли счет броском Алексея Платонова. В концовке Андрей Михнов забросил третью шайбу «Сокола».
В начале третьего периода харьковчане восстановили паритет голом Филиппа Лапкова. Но вскоре Даниил Коржилецкий забросил четвертую шайбу киевлян, и она казалась победной.
Отметим, что матч с «Рулав Одд» стал последним для «Сокола» перед играми второго раунда Континентального Кубка IIHF, который пройдет с 22 по 24 октября.
УХЛ. Регулярный чемпионат
«Сокол» – «Рулав Одд» 4:3 (1:1, 2:1, 1:0)
Шайбы:
1:0 Елисеенко (Тихомиров, Сысак), 15:22
1:1 Секирко (Егоров), 19:01
1:2 Лапков (Сурсов, Александров), 21:44
2:2 Платонов (Нименко, Васильев), 33:03
3:2 Михнов (Рубан, Кузьменко), 37:32
3:3 Лапков (Александров, Сурсов), 41:57
4:3 Коржилецкий (Давыдов, Тихомиров), 44:46
Вратари: Кубрицкий (Оганджанян) – Петров (Качула)
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