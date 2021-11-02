«Сокол» возвращается на родной АТЭК. Лидер УХЛ почти месяц не играл на домашней площадке

Киевляне во время подготовки к Континентальному Кубку матчи принимали в «Терминале»

Фото: Facebook Сокола

Сегодня, 2 октября, «Сокол» на арене АТЭК проведет встречу регулярного чемпионата УХЛ с «Белым Барсом».



Эта игра станет первой на родной площадке для киевлян c 9 октября – во время подготовки к Континентальному Кубку «соколята» принимали матчи в броварском «Терминале».

Отметим, что в еврокубке лидер чемпионата Украины выбил из розыгрыша фаворита квартета, но и сам не смог пройти дальше, заняв второе место в группе C.

Онлайн трансляцию матча «Сокол» – «Белый Барс» смотрите на телеканале XSPORT+ и портале XSPORT.ua.