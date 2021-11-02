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«Сокол» возвращается на родной АТЭК. Лидер УХЛ почти месяц не играл на домашней площадке

Киевляне во время подготовки к Континентальному Кубку матчи принимали в «Терминале»
Хоккей УХЛ
2 ноября 17:10
«Сокол» возвращается на родной АТЭК. Лидер УХЛ почти месяц не играл на домашней площадке
Фото: Facebook Сокола

Сегодня, 2 октября, «Сокол» на арене АТЭК проведет встречу регулярного чемпионата УХЛ с «Белым Барсом».

Эта игра станет первой на родной площадке для киевлян c 9 октября – во время подготовки к Континентальному Кубку «соколята» принимали матчи в броварском «Терминале».

Отметим, что в еврокубке лидер чемпионата Украины выбил из розыгрыша фаворита квартета, но и сам не смог пройти дальше, заняв второе место в группе C.

Онлайн трансляцию матча «Сокол» – «Белый Барс» смотрите на телеканале XSPORT+ и портале XSPORT.ua.

Олег Шумейко-младший
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Сокол (Киев) Белый Барс

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