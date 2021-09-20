«Сокол» всухую обыграл «Мариуполь» на выезде и добыл первые очки в сезоне

Третий период оказался решающим для обеих команд

Фото: УХЛ

В понедельник, 20 сентября, в Мариуполе продолжился второй тур Украинской хоккейной лиги – местные «стальные чайки» принимали киевский «Сокол».

В первом периоде обе команды старались открыть счет в матче. Хорошие моменты у ворот Артура Оганджаняна создавали «стальные чайки». «Сокол», в свою очередь, тоже не оставался в долгу и старался атаковать ворота Дениса Короваева, но на перерыв команды ушли, оставляя интригу первого гола и показывая одинаковую упорность в игре.

Второй период команды начали, играя 4 на 4. Создавали моменты соперники в зонах друг друга, но шайба не шла в ворота. Оппоненты поочередно владели инициативой, но никому не удалось довести дело до конца.

Первую шайбу в сегодняшнем матче забросил «Сокол» на 44 минуте игры – с передачи Антона Рубана и Егора Мажуги тон сегодняшней игре задал Андрей Михнов. На последних минутах заключительной трети «Мариуполь» активно наседал на «Сокол», пытаясь довести игру до овертайма. «Стальные чайки» сняли вратаря, но шайбу успел перехватить Антон Елисеенко и направил ее в пустые ворота. Таким образом, поставив точку в сегодняшнем матче – 2:0.

«Мариуполь» – «Сокол» (0:0, 0:0, 0:2)

Шайбы:

1:0 – 44:36 Михнов (Мажуга, Рубан),

2:0 – 59:43 Елисеенко (пустые ворота)

«Мариуполь»: Короваев (Дуве); Алексеев - Кудряшов, Лысенко - Декало, Матусевич - Зуев, Герцик - Янишевский; Калейниковас - Кудрин - Щербатов (А), Чердак - Лызин - Казаковцев (А), Благой - Ружников - Бабинец (К), Милехин - Луговой - Костиков.

«Сокол»: Оганджанян (Кубрицкий); Хайруллов - Мажуга, Рыбалко - Летов, Алексеев (А) - Сысак, Сушков; Елисеенко - Нименко (К) - Михнов (А), Рубан - Смирнов - Павленко, Панченко - Тихомиров - Давыдов, Гончаренко - Симчук - Коржилецкий.