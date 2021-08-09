Соперник «Донбасса» по группе Лиги чемпионов опубликовал расписание контрольных матчей

18 августа французы отправятся в Швейцарию

Фото: facebook.com/DragonsdeRouen

«Руанские Драконы», которые являются соперниками «Донбасса» по группе G Лиги чемпионов, опубликовали расписание подготовительного этапа к предстоящему сезону.



Французский клуб 18 августа отправится в Швейцарию, где у них будет очное противостояние с «Шо Де Фон».

Затем руанцы выступят в Кубке Бэйна –20 августа команда сыграет с «Фрибургом», а 22 августа – с «Лозанной». С 27 по 29 августа «Руанские Драконы» сыграет в летнем Кубке CCM, где их противниками станут «Амьен», «Джокеры Сержи-Понтуаз» и словацкая «Спишска Нова Вес».

Напомним, что донецкий коллектив дебютный матч в Лиге чемпионов проведет против «Рунгстеда» 3 сентября.