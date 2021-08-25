Еще один рубеж: чего ждать от Открытого Кубка Донбасса-2021
Соперник «Донбасса» по Лиге чемпионов выиграл контрольный матч
«Рунгстед» обыграл шведскую команду
13:41
Фото - metalligaen.dk
3 сентября «Донбасс» начнет свой путь в хоккейной Лиге чемпионов матчем группового этапа против «Рунгстеда».
Французский клуб усиленно готовится к старту в самом престижном европейском первенстве. В рамках подготовки «Рунгстед» провел спарринг с командой из чемпионата Швеции – «Вестервика».
Будущий соперник команды Павла Микульчика одержал победу со счетом 4:3, проигрывая по ходу матча 0:1 и 2:3.
XSPORT ранее сообщал о продаже билетов на матч «Донбасса» против «Рунгстеда», который пройдет в столичном Дворце спорта.
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