Соперник «Донбасса» по Лиге чемпионов выиграл контрольный матч

«Рунгстед» обыграл шведскую команду

Фото - metalligaen.dk

3 сентября «Донбасс» начнет свой путь в хоккейной Лиге чемпионов матчем группового этапа против «Рунгстеда».

Французский клуб усиленно готовится к старту в самом престижном европейском первенстве. В рамках подготовки «Рунгстед» провел спарринг с командой из чемпионата Швеции – «Вестервика».

Будущий соперник команды Павла Микульчика одержал победу со счетом 4:3, проигрывая по ходу матча 0:1 и 2:3.

XSPORT ранее сообщал о продаже билетов на матч «Донбасса» против «Рунгстеда», который пройдет в столичном Дворце спорта.