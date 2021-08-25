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Соперник «Донбасса» по Лиге чемпионов выиграл контрольный матч

«Рунгстед» обыграл шведскую команду
Хоккей Лига чемпионов
13:41
Соперник «Донбасса» по Лиге чемпионов выиграл контрольный матч
Фото - metalligaen.dk

3 сентября «Донбасс» начнет свой путь в хоккейной Лиге чемпионов матчем группового этапа против «Рунгстеда».

Французский клуб усиленно готовится к старту в самом престижном европейском первенстве. В рамках подготовки «Рунгстед» провел спарринг с командой из чемпионата Швеции – «Вестервика». 

Будущий соперник команды Павла Микульчика одержал победу со счетом 4:3, проигрывая по ходу матча 0:1 и 2:3.

XSPORT ранее сообщал о продаже билетов на матч «Донбасса» против «Рунгстеда», который пройдет в столичном Дворце спорта.

 

Антон Кривенко
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