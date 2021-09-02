Соперник «Донбасса» по Лиге чемпионов выиграл предсезонный турнир

«Руан» стал лучшим на CCM Summer Cup

"Руан" / фото - УХЛ

«Руанские Драконы» одержали победу на летнем предсезонном турнире CCM Summer Cup, который организовывает Jokers de Cergy Pontoise в Aren'Ice с 2018 года.

В решающем матче французы обыграли словацкий клуб «Спишска Нова Вес» со счетом 2:1. Отметим, что Кубок уехал в Руан уже 3-й год подряд.

«Донбасс» сыграет свой второй матч в Лиге чемпионов против «Руана» 5 сентября в столичном Дворце спорта.

Сегодня команда Павла Микульчика проведет открытую тренировку.