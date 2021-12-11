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02:00 Сент-Луис Блюз - Монреаль Канадиенс -:- Запланирован
02:00 Торонто Мейпл Лифс - Чикаго Блэкхокс -:- Запланирован
02:30 Нью-Йорк Айлендерс - Нью-Джерси Дэвилз -:- Запланирован
04:00 Аризона Койотис - Филадельфия Флайерс -:- Запланирован
05:00 Калгари Флэймс - Бостон Брюинс -:- Запланирован
05:00 Эдмонтон Ойлерс - Каролина Харрикейнс -:- Запланирован
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Состав сборной Украины и расписание матчей на чемпионате мира U-20

Турнир пройдет в Таллине
Хоккей Сборная Украины
13:41
Состав сборной Украины и расписание матчей на чемпионате мира U-20
Фото: hsl.com.ua

С 12-го по 18 декабря молодежная сборная Украины сыграет на чемпионате мира в Таллине в Дивизионе I группы В. Соперниками «сине-желтых» станут команды из Польши, Франции, Эстонии, Словении и Японии.

В состав молодежной сборной Украины вошли 22 хоккеиста:

Вратари: Семен Майко («Белый Барс»), Дмитрий Кубрицкий («Сокол»)

Защитники: Артур Чолач («Барри Колтс», Канада), Андрей Евтухов («Спрингфилд», США), Арсен Палийчук («Твин Сити», США), Артем Гребеник, Алексей Дахновский (оба – «Белый Барс»), Александр Филимонов («Днепр»), Артем Пономаренко, Владислав Сушков (оба – «Сокол»)

Нападающие: Даниил Трахт («Лукко» U18, Финляндия), Даниил Царковский («Пантер», Эстония), Глеб Ткач («Нака», Швеция), Богдан Панасенко («Анхораж», США), Александр Шаповалов (ТПС U20, Финляндия), Денис Бородай, Артем Грабовецкий (оба – «Белый Барс»), Михаил Симчук, Даниил Коржилецкий, Денис Гончаренко (все – «Сокол»), Дмитрий Кобыльник («Краматорск»), Глеб Варава («Кременчуг»).

Расписание матчей сборной Украины:

12 декабря

Эстония – Украина 16:00

14 декабря

Украина – Япония 12:30

15 декабря

Франция – Украина 16:00

17 декабря

Украина – Словения 12:30

18 декабря

Украина – Польша 16:00

Сергей Остапенко
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