Состав сборной Украины и расписание матчей на чемпионате мира U-20
С 12-го по 18 декабря молодежная сборная Украины сыграет на чемпионате мира в Таллине в Дивизионе I группы В. Соперниками «сине-желтых» станут команды из Польши, Франции, Эстонии, Словении и Японии.
В состав молодежной сборной Украины вошли 22 хоккеиста:
Вратари: Семен Майко («Белый Барс»), Дмитрий Кубрицкий («Сокол»)
Защитники: Артур Чолач («Барри Колтс», Канада), Андрей Евтухов («Спрингфилд», США), Арсен Палийчук («Твин Сити», США), Артем Гребеник, Алексей Дахновский (оба – «Белый Барс»), Александр Филимонов («Днепр»), Артем Пономаренко, Владислав Сушков (оба – «Сокол»)
Нападающие: Даниил Трахт («Лукко» U18, Финляндия), Даниил Царковский («Пантер», Эстония), Глеб Ткач («Нака», Швеция), Богдан Панасенко («Анхораж», США), Александр Шаповалов (ТПС U20, Финляндия), Денис Бородай, Артем Грабовецкий (оба – «Белый Барс»), Михаил Симчук, Даниил Коржилецкий, Денис Гончаренко (все – «Сокол»), Дмитрий Кобыльник («Краматорск»), Глеб Варава («Кременчуг»).
Расписание матчей сборной Украины:
12 декабря
Эстония – Украина 16:00
14 декабря
Украина – Япония 12:30
15 декабря
Франция – Украина 16:00
17 декабря
Украина – Словения 12:30
18 декабря
Украина – Польша 16:00
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