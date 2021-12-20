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Состав СК «Сокол» пополнили три игрока

Новичками киевлян стали два нападающих и вратарь
Хоккей Хоккейная Суперлига
15:28
Состав СК «Сокол» пополнили три игрока
Фото: hsl.com.ua

СК «Сокол» продолжил работу на трансферном рынке – киевляне подписали голкипера Даниила Яковлева, а также форвардов Ивана Белякова и Никиту Малухина.

Яковлев последние три сезона провел в ВХЛ в составах ЦСК ВВС «Самара», «Тзен Тау» и «Горняке» – 28 матчей при коэффициенте надежности 3.66 и 88.1% отбитых бросков. 

Беляков большую часть своей карьеры провел в МХЛ в составе «Атлантов» и «Амурских Тигров». Все в МХЛ нападающий провел 199 матчей и набрал 68 (20+48) очков. Также 23-летний форвард успел дебютировать в КХЛ в составе «Амура» и ВХЛ – в ташкентском «Хумо». Сезон 2021/22 Беляков начинал в составе «Тороса», который также выступает в ВХЛ (17 матчей, 2 ассиста).

Малухин последние три сезона провел в «Тайфуне», выступающим в МХЛ. Также в МХЛ форвард успел поиграть в составе «Ирбиса». Все в МХЛ 21-летний нападающий сыграл 162 матча и набрал 44 (24+20) очков. К опыту игры в МХЛ Малухин также добавил выступление в США – форвард выступал в WHL в составе «Seattle Thunderbirds» (52 матча, 9 (5+4) очков). 

Уже сегодня СК «Сокол» проведет матч регулярного чемпионата Суперлиги. Трансляцию игры СК «Сокол» – «Альтаир» смотрите на XSPORT+. Начало встречи – в 19:00.

Источник: hsl.com.ua Олег Шумейко-младший
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СК Сокол трансферы

Комментарии 1

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20 декабря 2021г. 17:19
СК Сокол усиливает состав!!!
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