Состав СК «Сокол» пополнили три игрока

Новичками киевлян стали два нападающих и вратарь

Фото: hsl.com.ua

СК «Сокол» продолжил работу на трансферном рынке – киевляне подписали голкипера Даниила Яковлева, а также форвардов Ивана Белякова и Никиту Малухина.



Яковлев последние три сезона провел в ВХЛ в составах ЦСК ВВС «Самара», «Тзен Тау» и «Горняке» – 28 матчей при коэффициенте надежности 3.66 и 88.1% отбитых бросков.

Беляков большую часть своей карьеры провел в МХЛ в составе «Атлантов» и «Амурских Тигров». Все в МХЛ нападающий провел 199 матчей и набрал 68 (20+48) очков. Также 23-летний форвард успел дебютировать в КХЛ в составе «Амура» и ВХЛ – в ташкентском «Хумо». Сезон 2021/22 Беляков начинал в составе «Тороса», который также выступает в ВХЛ (17 матчей, 2 ассиста).

Малухин последние три сезона провел в «Тайфуне», выступающим в МХЛ. Также в МХЛ форвард успел поиграть в составе «Ирбиса». Все в МХЛ 21-летний нападающий сыграл 162 матча и набрал 44 (24+20) очков. К опыту игры в МХЛ Малухин также добавил выступление в США – форвард выступал в WHL в составе «Seattle Thunderbirds» (52 матча, 9 (5+4) очков).

Уже сегодня СК «Сокол» проведет матч регулярного чемпионата Суперлиги. Трансляцию игры СК «Сокол» – «Альтаир» смотрите на XSPORT+. Начало встречи – в 19:00.