Лялька: «Надеюсь, что в следующем сезоне «Донбасс» сыграет в Лиге чемпионов и мы пройдем в плей-офф»
Состоялась жеребьевка плей-офф Лиги чемпионов
Из квартета «Донбасса» борьбу продолжат «Руан» и «Клагенфурт»
13:24
Фото: twitter.com/championshockey
Завершилась жеребьевка хоккейной Лиги чемпионов.
16 команд узнали путь, который им предстоит преодолеть в борьбе за главный трофей еврокубка. Отметим, что из квартета G, в котором «Донбасс» занял третье место, в плей-офф вышли «Клагенфурт» и «Руан».
Результат жеребьевки Лиги чемпионов:
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14 украинских игроков дебютировали в Лиге чемпионов в составе «Донбасса».
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