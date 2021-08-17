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матч-центр : Хоккей
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Специалист по голам в стиле лакросс. Павел Медведев – игрок ХК «Донбасс»

Дончане продолжают комплектацию состава перед стартом нового сезона


Хоккей УХЛ
16:15
Специалист по голам в стиле лакросс. Павел Медведев – игрок ХК «Донбасс»
Павел Медведев / Фото - hcdonbass.com
Донецкий «Донбасс» подписал однолетний контракт с нападающий Павлом Медведевым. Об этом сообщает официальный сайт донецкого клуба.

Медведев является воспитанником школы московского «Спартака». 29-летний игрок – серебряный призер чемпионата МХЛ в составе молодежного коллектива «красно-белых» (сезон-2012/2013). За четыре сезона в Молодежной хоккейной лиге провел 200 матчей. Набрал 116 (59+57) очков по системе «гол+пас».

В Континентальной хоккейной лиге, помимо «Спартака», защищал цвета «Югры» из Ханты-Мансийска. Всего в КХЛ провел 175 матчей, набрав 45 очков (25+20).

Четыре сезона провел в Высшей хоккейной лиге, играя за новокузнецкий «Металлург», «Дизель» Пенза и фарм-клуб «Спартака» воскресенский «Химик». За 182 матча ВХЛ заработал 96 очков (50+46).

Сезон-2020/21 начинал в составе «Химика». В декабре 2020 года «Спартак» поднял Медведева из своего фарм-клуба.

Напомним, «Донбасс» примет участие в Мемориале Павла Забойника, матчи которого пройдут в Словакии с 19 по 21 августа.
Владимир Кириченко
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Донбасс

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