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США с тремя победами завершили групповой этап Олимпийских игр-2022

Американцы минимально обыграли Германию
Olympics Пекин-2022
13 февраля 17:31
США с тремя победами завершили групповой этап Олимпийских игр-2022
Фото: Twitter USA Hockey

Сборная США обыграла национальную команду Германии в рамках группового этапа Олимпийских игр-2022.

Немцы открыли счет в матче усилиями Патрика Хагера, но их лидерство продержалось недолго. Уже через две минуты во время игры 4 на 3 американцы восстановили паритет в матче – шайба на счету Стивена Кампфера.

Представители США еще по разу отметились во втором и третьем периоде. В концовке матча немцы сократили разрыв до минимального, но перевести матч в овертайм не сумели.

Олимпийские игры-2022. Группа A

США – Германия 3:2 (1:1, 1:0, 1:1)

Шайбы:

0:1 Хагер (Плачта, Кахун) 02:00 ГБ

1:1 Кампфер (Миэл, О’Нил) 04:26 ГБ

2:1 Найес (Абруззес, Несс) 24:50

3:1 Смит () 42:47

3:2 Кюнхакль (Бергманн, Мюллер) 57:31

Вратари: Коммессо – Биркен.

В другом матче квартета A Канада «всухую» победила Китай.

Олег Шумейко-младший
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Теги

сборная США (хоккей) сборная Германии (хоккей)

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