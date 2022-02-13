США с тремя победами завершили групповой этап Олимпийских игр-2022
Сборная США обыграла национальную команду Германии в рамках группового этапа Олимпийских игр-2022.
Немцы открыли счет в матче усилиями Патрика Хагера, но их лидерство продержалось недолго. Уже через две минуты во время игры 4 на 3 американцы восстановили паритет в матче – шайба на счету Стивена Кампфера.
Представители США еще по разу отметились во втором и третьем периоде. В концовке матча немцы сократили разрыв до минимального, но перевести матч в овертайм не сумели.
Олимпийские игры-2022. Группа A
США – Германия 3:2 (1:1, 1:0, 1:1)
Шайбы:
0:1 Хагер (Плачта, Кахун) 02:00 ГБ
1:1 Кампфер (Миэл, О’Нил) 04:26 ГБ
2:1 Найес (Абруззес, Несс) 24:50
3:1 Смит () 42:47
3:2 Кюнхакль (Бергманн, Мюллер) 57:31
Вратари: Коммессо – Биркен.
В другом матче квартета A Канада «всухую» победила Китай.
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