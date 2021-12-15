Стал известен состав сборной США на МЧМ-2022

В команду попали 25 хоккеистов





Фото: sportingnews.com

В молодежной сборной США по хоккею огласили состав, который полетит на молодежный чемпионат мира-2022 в канадских Эдмонтоне и Ред-Дире.



Вратари: Дрю Комессо, Кайден Мбереко, Дилан Сильверстейн.

Защитники: Брок Фабер, Люк Хьюз, Вьятт Кайсер, Тайлер Клевен, Иан Мур, Скотт Морроу, Джек Пирт, Джейк Сандерсон.

Нападающие: Мэтти Бенирс, Бретт Берард, Логан Кули, Мэтт Коронато, Таннер Дикинсон, Доминик Джеймс, Мэтт Нис, Чаз Люциус, Картер Мазур, Саша Пастухов, Маки Самоскевич, Рэд Сэведж, Лэндон Слаггерт, Тай Смиланик.

Напомним, молодежный чемпионат мира пройдет с 26 декабря по 5 января в Эдмонтоне и Ред-Дире. Сборная США сыграет в группе со сборными России, Швеции, Словакии и Швейцарии. Матчи в прямом эфире покажет XSPORT.