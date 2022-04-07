Игроки ХК «Донбасс» отправились в сборную Украины
Стала известна дата жеребьевки группового этапа СHL сезона 2022/23
Она состоится 25 мая
07 апреля 15:30
Жеребьевка хоккейной лиги чемпионов / Фото: Twitter CHLЖеребьевка группового этапа Хоккейной лиги чемпионов сезона 2022/23 состоится 25 мая 2022 года, начало в 16:00 по центральноевропейскому времени (17:00 по киевскому времени). Прямая трансляция будет проходить как на сайте CHL, так и в официальных социальных сетях лиги.
Команды будут разделены на восемь групп по четыре участника. Расписание группового этапа будет опубликовано вскоре после этого.
Сезон возьмет свое начало с первого раунда игр группового этапа в четверг, 1 сентября, и завершится финалом, состоящим из одного матча, 18 февраля 2023 года. Это решающее противостояние впервые в истории CHL состоится в субботу.
Напомним, что в сезоне 2021/22 ХК «Донбасс» дебютировал в Хоккейной лиге чемпионов. Также отметим, что донецкий клуб – это первый и единственный представитель Украины в CHL.
По материалам championshockeyleague.com