Швеция обыграла Россию, победы Канады и США
Стало известно имя наставника, который возглавит сборную США на Олимпиаде-2022
Им стал экс-главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс»
07:58
Дэвид Куинн / Фото - foreverblueshirts.com55-летний специалист Дэвид Куинн будет стоять на тренерском мостике сборной США, которая сыграет на Олимпийских играх-2022. Об этом сообщает USA Hockey.
Генеральным менеджером американской команды стал Джон Ванбисбрук.
Отметим, ранее Куинн возглавлял «Нью-Йорк Рейнджерс» на протяжении трех сезонов НХЛ. До этого он несколько лет тренировал команду Бостонского университета.
Напомним, сборная США на Олимпийских играх в Пекине сыграет в одном квартете с командами Канады, Германии и Китая.
Ранее НХЛ официально объявила, что не отпустит хоккеистов на Игры-2022.