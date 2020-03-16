Станислав Тунхузин: «С Подзиньшем еще не одна драка будет, нужен второй раунд»

Тунхузин и Подзиньш / фото - УХЛ

На старте матча регулярного чемпионата УХЛ защитник «Донбасса» Станислав Тунхузин и нападающий «Краматорска» Айнарс Подзиньш устроили зрелищную драку. Тунхузин одержал победу над соперником, отправив на лопатки форварда краматорчан.

В комментарии XSPORT Станислав рассказал о конфликте с Подзиньшем и об игре против «Краматорска».

Перед матчем тренер, как обычно, рассказал тактику, выход из зоны, какое давление, как перестраиваться в оборону из атаки и наоборот. Перевели на игру все, что делали на тренировке.

Тренер перед вторым периодом предупредил, что нужно сыграть от обороны. Как в матчах плей-офф, чтобы не было ошибок, чтобы сохранить счет и играть на контратаках.

Очень приятно играть, когда есть болельщики. Они дают импульс».