Станислав Тунхузин: «С Подзиньшем еще не одна драка будет, нужен второй раунд»
На старте матча регулярного чемпионата УХЛ защитник «Донбасса» Станислав Тунхузин и нападающий «Краматорска» Айнарс Подзиньш устроили зрелищную драку. Тунхузин одержал победу над соперником, отправив на лопатки форварда краматорчан.
В комментарии XSPORT Станислав рассказал о конфликте с Подзиньшем и об игре против «Краматорска».
«Ничего не случилось. Месяц назад договорились подраться. Еще не одна драка будет. Мы еще должны схлестнуться. Назвать победителя по одной драке нельзя. Нужен второй раунд. Причина драки останется между нами – есть у нас некоторые разногласия.
Перед матчем тренер, как обычно, рассказал тактику, выход из зоны, какое давление, как перестраиваться в оборону из атаки и наоборот. Перевели на игру все, что делали на тренировке.
Тренер перед вторым периодом предупредил, что нужно сыграть от обороны. Как в матчах плей-офф, чтобы не было ошибок, чтобы сохранить счет и играть на контратаках.
Очень приятно играть, когда есть болельщики. Они дают импульс».
Шайбы Станислава Тунхузина на прошлой неделе дважды принесли победы «Донбассу». В домашнем матче против «Мариуполя» гол Станислава вообще стал единственным за 65 минут. В напряженной игре против «Днепра» защитник поставил точку в «качелях» на табло.
В следующем туре, который станет последним для обеих команд в рамках регулярного чемпионата, «Донбасс» вновь встретиться с «Краматорском». За дерби команд из Донецкой области следите онлайн на сайте XSPORT 18 марта в 17:30.