Старт дан! «Донбасс» добыл уверенную победу над «Краматорском» в первом матче Суперлиги

Вратарь Андрей Макаров отметился результативной передачей, а Александр Пересунько набрал четыре очка

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«Донбасс» добыл победу над «Краматорском» в первом матче украинской хоккейной Суперлиги. Поединок завершился со счетом 6:2.

«Донбасс» владел игровым преимуществом в первом периоде, но все-таки проиграл этот игровой отрезок. «Краматорск» пробил Андрея Макарова, когда дончане действовали в меньшинстве – 0:1, с таким счетом соперники ушли на первый перерыв.

Второй период стал настоящим бенефисом Александра Пересунько и всей атаки «Донбасса». Форвард сначала сравнял счет после передачи вратаря дончан Макарова – 1:1. А потом Пересунько трижды ассистировал партнерам.

На 27-й минуте «Донбасс» забил дважды с разницей в 17 секунд. Павел Медведев реализовал большинство, а Гатис Спруктс увеличил преимущество дончан до двух шайб. Под занавес второго периода Филипп Пангелов-Юлдашев еще раз помог «Донбассу» отметиться в большинстве – 4:1 перед последним перерывом.

Третий период прошел достаточно спокойно. Покой нарушил «Краматорск», забив в меньшинстве. В воротах «Донбасса» в этом моменте играл уже Богдан Дьяченко. Но все же именно дончане поставили голевую точку в матче. Это мощно под перекладину бросил Олег Шишлянников – 6:2, «Донбасс» стартовал в Суперлиге с победы.

Суперлига. Регулярный чемпионат:

«Донбасс» – «Краматорск» 6:2 (0:1, 4:0, 2:1)

0:1 – Летов (Жвачкин, Тимченко – бол.) – 16:00),

1:1 – Пересунько (Макаров, Соколовский) – 22:41,

2:1 – Медведев (Туркин, Пересунько – бол.) – 26:02,

3:1 – Спруктс (Пересунько) – 26:19,

4:1 – Пангелов-Юлдашев (Пересунько, Медведев – бол.) – 39:53,

5:1 – Сигарев (Бирюков, Шишлянников) – 44:28,

5:2 – Столяренко (Градович – мен.) – 53:02,

6:2 – Шишлянников (Захаров, Андрейкив) – 58:51

«Донбасс»: Макаров (Дьяченко – 47:53), Пангелов-Юлдашев-Соколовский, Сигарев-Бирюков-Шишлянников, Жульдиков-Кобелев, Калейниковас-Туркин-Медведев, Андрейкив-Фирсов, Морозов-Спруктс-Пересунько, Даниленко-Захаров-Садовиков.

«Краматорск»: Трус (Кучер), Таран-Бабрусев, Сергиевский-Столяренко-Градович, Ваулин-Летов, Гриценко-Жвачкин-К. Афанасьев, С. Афанасьев-Мальцев, Середницкий-Семенов-Тимченко, Сирченко, Говорушко-Геворкян-Калинычев.

Напомним, «Мариуполь» обыграл «Донбасс» и стал победителем Кубка Азовского моря.