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Суд признал незаконным вхождение Федерации хоккея Украины в состав учредителей УХЛ

Хозяйственный суд Киева отменил регистрационные действия и изменение размера уставного капитала ООО УХЛ
Хоккей УХЛ
17 февраля 17:10
Суд признал незаконным вхождение Федерации хоккея Украины в состав учредителей УХЛ

17 февраля 2022 г. в Хозяйственном суде Киева состоялось рассмотрение дела касательно вхождения Федерации хоккея Украины в состав участников ООО «Украинская хоккейная лига». Истцами выступили другие учредители УХЛ – ХК «Белый Барс», МХК «Динамо» и ХК «Донбасс».

Среди исковых требований истцы заявляли:

- признание недействительным и отмену решения общего собрания участников ООО УХЛ от 09.07.2021 в части увеличения уставного капитала общества за счет дополнительного вклада третьего лица – ВГО «Федерация хоккея Украины»

- признание недействительным и отмену решения общего собрания участников ООО УХЛ от 16.07.2021 в части утверждения результата внесения дополнительного денежного вклада третьим лицом, в уставный капитал ООО УХЛ (участников) ВГО ФХУ, утверждение размеров долей участников ООО УХЛ и их номинальной стоимости, об утверждении размера увеличенного уставного капитала Общества.

- отмену регистрационных действий об изменении размера уставного капитала юридического лица; смену состава учредителей, совершенную на основании решения ООО УХЛ от 16.07.2021.

Приняв к сведению аргументы сторон, суд удовлетворил исковые требования истцов в полном объеме.

Таким образом, вхождение Федерации хоккея Украины в состав учредителей Украинской хоккейной лиги и последующее увеличение уставного капитала признано незаконным.

Источник: hsl.com.ua
Рейтинг:
(Голосов: 2)

Комментарии 7

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18 февраля 2022г. 00:57
жора закрой вафельницу, терпила
от тебя говном воняет
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18 февраля 2022г. 00:56
отпердолили Зубка лихо, чтобы знал сучка свое место, получай  ромашка . и это еще не конец, дальше будет больней
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17 февраля 2022г. 20:26
Хозяйственный суд Киева. А ничего что такими делами занимается спортивные суды, это филькина грамота можно одно место подтереть!
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17 февраля 2022г. 20:37
нет, это не спортивный спор. Разберитесь, потом говорите о подсудности
0 0
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17 февраля 2022г. 20:51
То есть это не связано с хоккеем? ПО любым правилам, УХЛ должна подчиняться ФХУ, ведь именно они являются чемпионатом Украины. А чемпионат Украины проводиться под эгидой ФХУ!
0 0
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18 февраля 2022г. 00:59
назовись своим именем петух рваный
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18 февраля 2022г. 13:04
Вопрос организации спортивных мероприятий, как таковых, это не спорт. Вы правильно говорите, связано, но не спорт
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