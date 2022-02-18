Суд признал незаконным вхождение Федерации хоккея Украины в состав учредителей УХЛ

Хозяйственный суд Киева отменил регистрационные действия и изменение размера уставного капитала ООО УХЛ

17 февраля 2022 г. в Хозяйственном суде Киева состоялось рассмотрение дела касательно вхождения Федерации хоккея Украины в состав участников ООО «Украинская хоккейная лига». Истцами выступили другие учредители УХЛ – ХК «Белый Барс», МХК «Динамо» и ХК «Донбасс».

Среди исковых требований истцы заявляли:

- признание недействительным и отмену решения общего собрания участников ООО УХЛ от 09.07.2021 в части увеличения уставного капитала общества за счет дополнительного вклада третьего лица – ВГО «Федерация хоккея Украины»

- признание недействительным и отмену решения общего собрания участников ООО УХЛ от 16.07.2021 в части утверждения результата внесения дополнительного денежного вклада третьим лицом, в уставный капитал ООО УХЛ (участников) ВГО ФХУ, утверждение размеров долей участников ООО УХЛ и их номинальной стоимости, об утверждении размера увеличенного уставного капитала Общества.

- отмену регистрационных действий об изменении размера уставного капитала юридического лица; смену состава учредителей, совершенную на основании решения ООО УХЛ от 16.07.2021.

Приняв к сведению аргументы сторон, суд удовлетворил исковые требования истцов в полном объеме.

Таким образом, вхождение Федерации хоккея Украины в состав учредителей Украинской хоккейной лиги и последующее увеличение уставного капитала признано незаконным.