Суд запретил вносить изменения в регистрационные документы ООО «Украинская хоккейная лига»

Акционеры УХЛ обратились в суд из-за неправомерного назначения Дмитрия Христича генеральным менеджером







УХЛ / Фото - uhl.ua

Хоккейные клубы «Белый Барс», «Донбасс» и МХК «Динамо», являющиеся участниками общества с ограниченной ответственностью «Украинская хоккейная лига», обратились в Хозяйственный суд г. Киева с требованием признать недействительным решение общего собрания участников ООО «УХЛ» от 30 сентября 2021 года. Об этом сообщаетУХЛ.Иск мотивирован тем, что во время созыва и проведения общего собрания участников ООО был допущен ряд нарушений законодательства и уставных документов.Отмечается, что во время проведения общего собрания участников было принято решение, не предусмотренное повесткой дня при инициировании проведения общего собрания. Так, в соответствии с Уставом, все участники ООО должны быть предупреждены об изменении повестки дня не менее чем за 5 дней.В то же время, фактически, изменения в повестку дня общего собрания участников ООО «Украинская хоккейная лига» были произведены в момент его непосредственного проведения.Также клубы отмечают, что при созыве общего собрания учредителей ООО «УХЛ», были нарушены сроки его проведения – в частности, согласно Уставу, после уведомления всех участников, собрание может пройти спустя 7 календарных дней. То есть, оно могло состояться не ранее чем 01 октября 2021 года.Исходя из этого, суд принял решение запретить осуществлять какие-либо регистрационные действия по внесению изменений в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований на основании решения общего собрания учредителей ООО «УХЛ» от 30 сентября 2021 года.