Судебное заседание по вопросу законности приема ФХУ в состав УХЛ перенесено на 18 января

Причиной переноса стала неявка в заседание генерального менеджера УХЛ Дмитрия Христича и президента ХК «Кременчук» Сергея Мазура

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В октябре 2021 года клубы-соучредители УХЛ подали иск в суд о том, что Федерация хоккея Украины незаконно стала членом лиги.



Сегодня 16 декабря должно было состояться первое судебное заседание по этому вопросу, однако в связи с неявкой в заседание генерального менеджера УХЛ Дмитрия Христича и президента ХК «Кременчук» Сергея Мазура, разбирательство было перенесено на 18 января.

Напомним, в последнем матче хоккейной Суперлиги «Мариуполь» с хет-триком Твердохлебова разгромно выиграл у «Альтаира».