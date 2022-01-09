«Краматорск», пропустив первым, забросил пять шайб в ворота «Белого Барса»
Суперлига. «Донбасс» — «Белый Барс». Видео трансляция
Смотрите матч в прямом эфире на XSPORT+ и XSPORT.ua
09 января 18:29
Фото - hsl.com.ua
В воскресенье, 9 января, «Донбасс» примет «Белый Барс» в домашнем матче регулярного чемпионата хоккейной Суперлиги.
Эту игру смотрите в прямом эфире на телеканале XSPORT+ и на сайте XSPORT.ua в плеере в этой новости. Начало матча — 18:00. Комментатор – Александр Сукманский.
Комментарии 0