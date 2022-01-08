«Краматорск», пропустив первым, забросил пять шайб в ворота «Белого Барса»
Суперлига. «Мариуполь» — «Краматорск». Видео трансляция
Смотрите матч в прямом эфире на XSPORT и XSPORT.ua
08 января 12:51
Фото - hsl.com.ua
В понедельник, 10 января, «Мариуполь» примет «Краматорск» в домашнем матче регулярного чемпионата хоккейной Суперлиги.
Эту игру смотрите в прямом эфире на телеканале XSPORT и на сайте XSPORT.ua в плеере в этой новости. Начало матча — 18:30. Комментатор – Филипп Штода.
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