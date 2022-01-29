Так на лед не выходил еще никто

Эффектное появление киевской команды на хоккейной арене

В четверг состоялся матч Суперлиги между командами СК «Сокол»‎ и «Альтаир»‎. Впервые в истории украинского хоккея появление команд на арене было дополнено необычной конструкцией, из которой выкатывались игроки на лед.

Для выхода использовали огромную надувную арку в форме сокола, символа киевской команды, которая принимала гостей из Дружковки на домашней арене.

К слову, сокол все таки принес удачу одноимённому клубу и матч с «Альтаиром» ‎закончился результативной победой 7:1 в пользу киевлян.

Появление хоккеистов из соколиной арки такое же эффектное, как и появление команды СК «Сокол» в Суперлиге. Клуб появился относительно недавно, а уже на втором месте в турнирной таблице.

Напомним, что это уже не первая акция от СК «Сокол» - до этого матч с «Донбассом»транслировался на самом большом экране Европы - ТРЦ Гулливер.