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Так на лед не выходил еще никто

Эффектное появление киевской команды на хоккейной арене
Хоккей Хоккейная Суперлига
10:06
Так на лед не выходил еще никто

В четверг состоялся матч Суперлиги между командами СК «Сокол»‎ и «Альтаир»‎. Впервые в истории украинского хоккея появление команд на арене было дополнено необычной конструкцией, из которой выкатывались игроки на лед. 

Для выхода использовали огромную надувную арку в форме сокола, символа киевской команды, которая принимала гостей из Дружковки на домашней арене. 

К слову, сокол все таки принес удачу одноимённому клубу и матч с «Альтаиром» ‎закончился результативной победой 7:1 в пользу киевлян. 

Появление хоккеистов из соколиной арки такое же эффектное, как и появление команды  СК «Сокол» в Суперлиге. Клуб появился относительно недавно, а уже на втором месте в турнирной таблице

Напомним, что это уже не первая акция от СК «Сокол» - до этого матч с «Донбассом»транслировался на самом большом экране Европы - ТРЦ Гулливер.

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СК Сокол Хоккейная Суперлига

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