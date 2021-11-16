«Вашингтон» разгромил «Питтсбург», «Бостон» уверенно разобрался с «Монреалем»
«Тампа-Бэй» нанесла «Айлендерс» третье поражение кряду, «Коламбус» разобрался с «Детройтом»
Результаты и обзоры матчей НХЛ
Фото: Getty Images
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Коламбус» – «Детройт» 5:3 (0:1, 2:1, 3:1)
Шайбы:
0:1 Ларкин (Рэймонд) 14:45
0:2 Расмуссен (Наместников, Гронек) 24:23
1:2 Дженнер (Нюквист, Пик) 33:07
2:2 Боквист (Чинахов, Байройтер) 34:55
2:3 Рэймонд (Бертуцци, Ларкин) 53:31
3:3 Чинахов (Ворачек, Силлинджер) 55:42
4:3 Веренски (Нюквист) 58:41
5:3 Тексье (Робинсон, Курали) 59:57 ПВ
Вратари: Мерзликинс – Грайсс
«Тампа-Бэй» – «Айлендерс» 4:1 (2:1, 0:0, 2:0)
Шайбы:
0:1 Барзал (Паризе) 02:53
1:1 Жозеф (Киллорн) 03:16
2:1 Чирелли (Палат, Хедман) 19:22
3:1 Пойнт 53:28
4:1 Стэмкос (Хедман, Пойнт) 55:30 ГБ
Вратари: Василевский – Варламов
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