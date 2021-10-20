«Тампа Бэй» проиграла «Флориде», «Сан-Хосе» разгромил «Монреаль»
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Вашингтон» – «Колорадо» 6:3 (2:1, 2:1, 2:1)
Шайбы:
1:0 Кузнецов (Карлсон), 6:15
1:1 Комфер (),13:46 ГМ
2:1 Дженсен (Уилсон, Орлов), 16:53
2:2 Хелм (Байрэм, О'Коннор), 23:12
3:2 Манта (Эллер), 34:47
4:2 Кузнецов (Орлов, Уилсон), 36:41
5:2 Дауд (Хагелин, Дженсен), 40:39
5:3 Рантанен (Комфер, Маккиннон), 56:54 ГБ
6:3 Овечкин (Кузнецов, Уилсон), 57:39
Вратари: Самсонов – Кюмпер.
«Тампа-Бэй» – «Флорида» 1:4 (0:0, 0:1, 1:3)
Шайбы:
0:1 Монтур (Лунделль, Райнхарт), 26:12
1:1 Пойнт (Рутта, Хедман), 42:36
1:2 Барков (Верхаг), 43:49
1:3 Лунделль (Марчмент, Райнхарт), 53:19
1:4 Дюклер (Форслинг, Барков), 57:54
Вратари: Ан. Василевский – Найт.
«Питтсбург» – «Даллас» 1:2 Б (0:1, 1:0, 0:0, 0:0, по буллитам - 1:2)
Шайбы:
0:1 Раффль (Хейсканен, Факса), 19:50
1:1 Марино (Петтерссон, Макгинн), 25:26
1:2 Радулов, 65:00
Вратари: Джерри – Холтби.
«Нью-Джерси» – «Сиэтл» 4:2 (2:0, 1:1, 1:1)
Шайбы:
1:0 Мерсер (Грейвс, Татар), 5:02
2:0 Сиверсон (Грейвс, Хьюз), 6:42
2:1 Шейэн (Данн, Ларссон), 30:05
3:1 Веси (Уайт, Юнссон), 34:48
3:2 Макканн (Гурде, Джиордано), 54:41 ГБ
4:2 –Заха (Хишир, Маклауд), 59:40
Вратари: Дж.Бернье 27/29 – Даккор 29/32.
«Монреаль» – «Сан-Хосе» 0:5 (0:3, 0:1, 0:1)
Шайбы:
0:1 Дален (Бернс, Майер), 1:22
0:2 Дален (Майер, Кутюр), 3:36
0:3 Карлссон (Ферраро, Ньето), 19:22
0:4 Майер (Карлссон, Кутюр), 23:09 ГБ
0:5 Лабанк (Эклунд, Карлссон), 54:31 ГБ
Вратари: Аллен– Хилл.
«Баффало» – «Ванкувер» 5:2 (1:2, 1:0, 3:0)
Шайбы:
0:1 Хорват (Гарланд, Пирсон), 5:57
1:1 Окпосо (Далин, Гиргенсонс), 8:22
1:2 Даулинг ( Миллер, Шенн), 16:01
2:2 Гиргенсонс (Козенс, Окпосо), 37:37
3:2 Скиннер (Козенс, Миллер), 43:33
4:2 Томпсон (Олофссон, Бутчер), 43:56
5:2 Асплунд (), 57:05
Вратари: Андерсон – Демко.
«Детройт» – «Коламбус» 4:1 (0:0, 0:0, 4:1)
Шайбы:
1:0 Рэймонд (Ледди, Ларкин), 46:17
2:0 Бертуцци (Рэймонд, Ларкин), 48:53
2:1 Дженнер (Лайне, Ворачек), 52:51 ГБ
3:1 Наместников (Стаал, Эрни), 58:46
4:1 Эрни (Расмуссен, Наместников), 59:50
Вратари: Грайсс – Корписало.
«Нэшвилл» – «Лос-Анджелес» 2:1 (0:0, 0:1, 2:0)
Шайбы:
0:1 Копитар (Даути, Браун), 24:38
1:1 Дюшен (Йоси, Гранлунд), 41:07 ГБ
2:1 Жанно (Каррье, Сиссонс), 45:06
Вратари: Сарос – Петерсен.
«Миннесота» – «Виннипег» 6:5 (2:2, 1:1, 2:2, 1:0)
Шайбы:
0:1 Коннор (Шайфли, Копп), 3:48
1:1 Зукарелло-Асен (Капризов, Дамба), 4:41
1:2 Коннор (Копп), 8:17
2:2 Эрикссон Эк (Сперджен, Зукарелло-Асен), 18:40 ГБ
2:3 Моррисси (Пионк, Штястны), 25:49 ГБ
3:3 Зукарелло-Асен (Голигоски), 36:59
3:4 Дюбуа (Шмидт, Коннор), 44:19 ГБ
3:5 Копп (Пионк, Шайфли), 46:37
4:5 Фолиньо (Годро, Голигоски), 55:02
5:5 Эрикссон Эк (Капризов, Зукарелло-Асен), 58:46
6:5 Эрикссон Эк (Фиала, Капризов), 63:30
Вратари: Тэлбот – Хеллибак.
«Чикаго» – «Айлендерс» 1:4 (0:0, 0:1, 1:3)
Шайбы:
0:1 Бовилье (), 24:08
0:2 Вальстром (), 40:48
0:3 Вальстром (Пажо), 48:51
0:4 Клаттербак (), 51:06
1:4 Энтвистл (Густафссон, Дак), 59:34
Вратари: Флери – Сорокин.
«Эдмонтон» – «Анахайм» 6:5 (3:2, 0:2, 3:1)
Шайбы:
0:1 Шаттенкирк (Хенрик, Зеграс), 5:07
1:1 Кэссиан (Фогеле, Нюджент-Хопкинс), 8:47
2:1 Макдэвид (Пулюярви, Драйзайтль), 14:52
2:2 Стил (Сильверберг, Лундстрем), 15:07
3:2 Драйзайтль (Нюджент-Хопкинс, Макдэвид), 19:29 ГБ
3:3 Делорье (Терри, Гецлаф), 28:46
3:4 Стил (Сильверберг, Лундстрем), 29:59
4:4 Кэссиан (Нерс, Бушар), 45:27 ГБ
5:4 Бушар (Драйзайтль, Пулюярви), 50:30
6:4 Драйзайтль (Макдэвид, Хайман), 58:59
6:5 Шаттенкирк (Сильверберг, Терри), 59:41
Вратари: Майк Смит, Коскинен – Столарц.
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