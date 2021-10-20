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«Тампа Бэй» проиграла «Флориде», «Сан-Хосе» разгромил «Монреаль»

«Айлендерс» уверенно одолел «Чикаго», «Эдмонтон» вырвал победу у «Анахайма»

Хоккей НХЛ
07:49
«Тампа Бэй» проиграла «Флориде», «Сан-Хосе» разгромил «Монреаль»
Фото: Шаркс

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Вашингтон» – «Колорадо» 6:3 (2:1, 2:1, 2:1)

Шайбы:

1:0 Кузнецов (Карлсон), 6:15

1:1 Комфер (),13:46 ГМ

2:1 Дженсен (Уилсон, Орлов), 16:53

2:2 Хелм (Байрэм, О'Коннор), 23:12

3:2 Манта (Эллер), 34:47

4:2 Кузнецов (Орлов, Уилсон), 36:41

5:2 Дауд (Хагелин, Дженсен), 40:39

5:3 Рантанен (Комфер, Маккиннон), 56:54 ГБ

6:3 Овечкин (Кузнецов, Уилсон), 57:39

Вратари: Самсонов – Кюмпер.

 

«Тампа-Бэй» – «Флорида» 1:4 (0:0, 0:1, 1:3)

Шайбы:

0:1 Монтур (Лунделль, Райнхарт), 26:12

1:1 Пойнт (Рутта, Хедман), 42:36

1:2 Барков (Верхаг), 43:49

1:3 Лунделль (Марчмент, Райнхарт), 53:19

1:4 Дюклер (Форслинг, Барков), 57:54

Вратари: Ан. Василевский – Найт.

 

«Питтсбург» – «Даллас» 1:2 Б (0:1, 1:0, 0:0, 0:0, по буллитам - 1:2)

Шайбы:

0:1 Раффль (Хейсканен, Факса), 19:50

1:1 Марино (Петтерссон, Макгинн), 25:26

1:2 Радулов, 65:00

Вратари: Джерри – Холтби.

 

«Нью-Джерси» – «Сиэтл» 4:2 (2:0, 1:1, 1:1)

Шайбы:

1:0 Мерсер (Грейвс, Татар), 5:02

2:0 Сиверсон (Грейвс, Хьюз), 6:42

2:1 Шейэн (Данн, Ларссон), 30:05

3:1 Веси (Уайт, Юнссон), 34:48

3:2 Макканн (Гурде, Джиордано), 54:41 ГБ

4:2 –Заха (Хишир, Маклауд), 59:40

Вратари: Дж.Бернье 27/29 – Даккор 29/32.

 

«Монреаль» – «Сан-Хосе» 0:5 (0:3, 0:1, 0:1)

Шайбы:

0:1 Дален (Бернс, Майер), 1:22

0:2 Дален (Майер, Кутюр), 3:36

0:3 Карлссон (Ферраро, Ньето), 19:22

0:4 Майер (Карлссон, Кутюр), 23:09 ГБ

0:5 Лабанк (Эклунд, Карлссон), 54:31 ГБ

Вратари: Аллен– Хилл.

«Баффало» – «Ванкувер» 5:2 (1:2, 1:0, 3:0)

Шайбы:

0:1 Хорват (Гарланд, Пирсон), 5:57

1:1 Окпосо (Далин, Гиргенсонс), 8:22

1:2 Даулинг ( Миллер, Шенн), 16:01

2:2 Гиргенсонс (Козенс, Окпосо), 37:37

3:2 Скиннер (Козенс, Миллер), 43:33

4:2 Томпсон (Олофссон, Бутчер), 43:56

5:2 Асплунд (), 57:05

Вратари: Андерсон – Демко.

 

«Детройт» – «Коламбус» 4:1 (0:0, 0:0, 4:1)

Шайбы:

1:0 Рэймонд (Ледди, Ларкин), 46:17

2:0 Бертуцци (Рэймонд, Ларкин), 48:53

2:1 Дженнер (Лайне, Ворачек), 52:51 ГБ

3:1 Наместников (Стаал, Эрни), 58:46

4:1 Эрни (Расмуссен, Наместников), 59:50

Вратари: Грайсс – Корписало.

«Нэшвилл» – «Лос-Анджелес» 2:1 (0:0, 0:1, 2:0)

Шайбы:

0:1 Копитар (Даути, Браун), 24:38

1:1 Дюшен (Йоси, Гранлунд), 41:07 ГБ

2:1 Жанно (Каррье, Сиссонс), 45:06

Вратари: Сарос – Петерсен.

«Миннесота» – «Виннипег» 6:5 (2:2, 1:1, 2:2, 1:0)

Шайбы:

0:1 Коннор (Шайфли, Копп), 3:48

1:1 Зукарелло-Асен (Капризов, Дамба), 4:41

1:2 Коннор (Копп), 8:17

2:2 Эрикссон Эк (Сперджен, Зукарелло-Асен), 18:40 ГБ

2:3 Моррисси (Пионк, Штястны), 25:49 ГБ

3:3 Зукарелло-Асен (Голигоски), 36:59

3:4 Дюбуа (Шмидт, Коннор), 44:19 ГБ

3:5 Копп (Пионк, Шайфли), 46:37

4:5 Фолиньо (Годро, Голигоски), 55:02

5:5 Эрикссон Эк (Капризов, Зукарелло-Асен), 58:46

6:5 Эрикссон Эк (Фиала, Капризов), 63:30

Вратари: Тэлбот – Хеллибак.

 

«Чикаго» – «Айлендерс» 1:4 (0:0, 0:1, 1:3)

Шайбы:

0:1 Бовилье (), 24:08

0:2 Вальстром (), 40:48

0:3 Вальстром (Пажо), 48:51

0:4 Клаттербак (), 51:06

1:4 Энтвистл (Густафссон, Дак), 59:34

Вратари: Флери – Сорокин.

«Эдмонтон» – «Анахайм» 6:5 (3:2, 0:2, 3:1)

Шайбы:

0:1 Шаттенкирк (Хенрик, Зеграс), 5:07

1:1 Кэссиан (Фогеле, Нюджент-Хопкинс), 8:47

2:1 Макдэвид (Пулюярви, Драйзайтль), 14:52

2:2 Стил (Сильверберг, Лундстрем), 15:07

3:2 Драйзайтль (Нюджент-Хопкинс, Макдэвид), 19:29 ГБ

3:3 Делорье (Терри, Гецлаф), 28:46

3:4 Стил (Сильверберг, Лундстрем), 29:59

4:4 Кэссиан (Нерс, Бушар), 45:27 ГБ

5:4 Бушар (Драйзайтль, Пулюярви), 50:30

6:4 Драйзайтль (Макдэвид, Хайман), 58:59

6:5 Шаттенкирк (Сильверберг, Терри), 59:41

Вратари: Майк Смит, Коскинен – Столарц.

Карен Агабекян
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Теги

Монреаль Канадиенс Тампа-Бэй Лайтнинг Чикаго Блэкхокс Вашингтон Кэпиталз

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