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«Тампа-Бэй» устроила разгром «Аризоне», «Баффало» дожал «Анахайм»

«Каролина» не оставила шансов «Бостону»

Хоккей
29 октября 08:55
«Тампа-Бэй» устроила разгром «Аризоне», «Баффало» дожал «Анахайм»
«Тампа-Бэй» – «Аризона» / Фото - thestar.com
НХЛ. Регулярный чемпионат

«Каролина» – «Бостон» 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)

1:0 Деанджело (Трочек, Шей), 15

2:0 Нидеррайтер (Андерсен, Пеши), 33

3:0 Свечников (Ахо, Терявяйнен), 59

Вратари: Андерсен – Сваймен 


«Питтсбург» – «Калгари» 0:4 (0:1, 0:0, 0:3)

0:1 Годро (Ткачак), 7

0:2 Колман (Баклунд, Шилингтон), 41

0:3  Дюбе (Шилингтон, Годро), 50

0:4  Лучич (), 51

Вратари: ДеСмит – Маркстрем 
 

«Тампа-Бэй» – «Аризона» 5:1 (3:0, 1:0, 1:1)

1:0  Киллорн (Рутта, Стэмкос), 5

2:0 Киллорн (), 7

3:0 Стэмкос (Пойнт, Хедман), 10

4:0  Барре-Буле (Сергачев), 33

4:1 Крауз (Хэйтон), 52

5:1 Шустр (Киллорн, Сирелли), 58

Вратари: Ан. Василевский – Просветов


«Сент-Луис» – «Колорадо» 3:4 (1:1, 0:2, 2:1)

1:0 Парайко (Тарасенко, Сканделла), 9

1:1  Комфер (Джост, Мюррей), 18

1:2  Комфер (Макар, Бураковски), 31

1:3  Кадри (Мюррей, О'Коннор), 34

2:3 Шенн (Нил, Кайру), 44

2:4  Макар (Маккиннон), 44

3:4 Тарасенко (Барбашев, Томас), 56

Вратари: Биннингтон – Кюмпер 
 
«Анахайм» – «Баффало» 3:4 (0:1, 2:2, 1:0, 0:1)

0:1 Гиргенсонс (Пысик, Окпосо), 15

0:2 Асплунд (Олофссон, Далин), 24

0:3 Руотсалайнен (Хиностроза, Бьорк), 26

1:3 Терри (Фаулер, Гецлаф), 27

2:3 Хенрик (Лундстрем, Сильверберг), 36

3:3 Бенуа (Шаттенкирк), 45

3:4 Асплунд (Далин, Олофссон), 64

Вратари: Столарц – Андерсон 
 
«Сиэтл» – «Миннесота» 4:1 (1:1, 1:0, 2:0)

0:1 Хартман (Фолиньо, Капризов), 6

1:1 Флери (Донской, Шварц), 13

2:1 Флери (Донато), 27

3:1 Танев (Гурде), 59

4:1 Джиордано (Шейэн), 59

Вратари: Грубауэр – Тэлбот 


«Ванкувер» – «Филадельфия» 1:2 (1:2, 0:0, 0:0)

0:1 Кутюрье (Жиру, Конекны), 1

1:1 Хьюз (Хаймор, Шенн), 2

1:2 ван Римсдайк (Жиру, Кутюрье), 7

Вратари: Галак – М.Джонс 
 
«Лос-Анджелес» – «Виннипег» 2:3 (1:1, 1:0, 0:2)

0:1 Дюбуа (Моррисси, Коннор)

1:1  Купари (Калиев)

2:1 Кемпе (Иафалло, Дано)

2:2  Копп (Пионк, Коннор)

2:3 Дюбуа (Пионк, Коннор)

Вратари: Дж. Куик – Комри 
 
«Сан-Хосе» – «Монреаль» 0:4 (0:1, 0:2, 0:1)

0:1 Хоффман (Сузуки, Кулак), 12

0:2 Романов (Друэн), 28

0:3 Галлахер (Сузуки, Андерсон), 32

0:4  Андерсон (Савар, Тоффоли), 57

Вратари: Хилл – Аллен 

Владимир Кириченко
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