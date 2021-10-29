НХЛ. «Тампа-Бэй» разбила «Питтсбург», «Вегас» выиграл у «Колорадо»
«Тампа-Бэй» устроила разгром «Аризоне», «Баффало» дожал «Анахайм»
«Каролина» не оставила шансов «Бостону»
29 октября 08:55
«Тампа-Бэй» – «Аризона» / Фото - thestar.comНХЛ. Регулярный чемпионат
«Каролина» – «Бостон» 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)
1:0 Деанджело (Трочек, Шей), 15
2:0 Нидеррайтер (Андерсен, Пеши), 33
3:0 Свечников (Ахо, Терявяйнен), 59
Вратари: Андерсен – Сваймен
«Питтсбург» – «Калгари» 0:4 (0:1, 0:0, 0:3)
0:1 Годро (Ткачак), 7
0:2 Колман (Баклунд, Шилингтон), 41
0:3 Дюбе (Шилингтон, Годро), 50
0:4 Лучич (), 51
Вратари: ДеСмит – Маркстрем
«Тампа-Бэй» – «Аризона» 5:1 (3:0, 1:0, 1:1)
1:0 Киллорн (Рутта, Стэмкос), 5
2:0 Киллорн (), 7
3:0 Стэмкос (Пойнт, Хедман), 10
4:0 Барре-Буле (Сергачев), 33
4:1 Крауз (Хэйтон), 52
5:1 Шустр (Киллорн, Сирелли), 58
Вратари: Ан. Василевский – Просветов
«Сент-Луис» – «Колорадо» 3:4 (1:1, 0:2, 2:1)
1:0 Парайко (Тарасенко, Сканделла), 9
1:1 Комфер (Джост, Мюррей), 18
1:2 Комфер (Макар, Бураковски), 31
1:3 Кадри (Мюррей, О'Коннор), 34
2:3 Шенн (Нил, Кайру), 44
2:4 Макар (Маккиннон), 44
3:4 Тарасенко (Барбашев, Томас), 56
Вратари: Биннингтон – Кюмпер
«Анахайм» – «Баффало» 3:4 (0:1, 2:2, 1:0, 0:1)
0:1 Гиргенсонс (Пысик, Окпосо), 15
0:2 Асплунд (Олофссон, Далин), 24
0:3 Руотсалайнен (Хиностроза, Бьорк), 26
1:3 Терри (Фаулер, Гецлаф), 27
2:3 Хенрик (Лундстрем, Сильверберг), 36
3:3 Бенуа (Шаттенкирк), 45
3:4 Асплунд (Далин, Олофссон), 64
Вратари: Столарц – Андерсон
«Сиэтл» – «Миннесота» 4:1 (1:1, 1:0, 2:0)
0:1 Хартман (Фолиньо, Капризов), 6
1:1 Флери (Донской, Шварц), 13
2:1 Флери (Донато), 27
3:1 Танев (Гурде), 59
4:1 Джиордано (Шейэн), 59
Вратари: Грубауэр – Тэлбот
«Ванкувер» – «Филадельфия» 1:2 (1:2, 0:0, 0:0)
0:1 Кутюрье (Жиру, Конекны), 1
1:1 Хьюз (Хаймор, Шенн), 2
1:2 ван Римсдайк (Жиру, Кутюрье), 7
Вратари: Галак – М.Джонс
«Лос-Анджелес» – «Виннипег» 2:3 (1:1, 1:0, 0:2)
0:1 Дюбуа (Моррисси, Коннор)
1:1 Купари (Калиев)
2:1 Кемпе (Иафалло, Дано)
2:2 Копп (Пионк, Коннор)
2:3 Дюбуа (Пионк, Коннор)
Вратари: Дж. Куик – Комри
«Сан-Хосе» – «Монреаль» 0:4 (0:1, 0:2, 0:1)
0:1 Хоффман (Сузуки, Кулак), 12
0:2 Романов (Друэн), 28
0:3 Галлахер (Сузуки, Андерсон), 32
0:4 Андерсон (Савар, Тоффоли), 57
Вратари: Хилл – Аллен