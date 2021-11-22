«Тампа» одержала победу над «Миннесотой», «Вашингтон» разобрался с «Сиэтлом»
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Тампа-Бэй» – «Миннесота» – 5:4 (2:1, 1:1, 1:2, 0:0, по буллитам - 1:0)
1:0 Сирелли (Палат, Хедман) 2
2:0 Марун (Сергачев, Перри) 12
2:1 Фолиньо (Голигоски, Дамба) 15
2:2 Дьюхэйм (Питлик, Джорди Бенн) 24
3:2 Сирелли (Киллорн, Фут) 38
4:2 Барре-Буле (Макдона, Стэмкос) 50
4:3 Фиала (Голигоски, Куликов) 58
4:4 Эрикссон Эк (Фиала, Капризов) 60
Вратари: Б.Эллиотт 28/32 – Кяхкенен 20/24.
«Рейнджерс» – «Баффало» – 5:4 (1:1, 3:3, 1:0)
0:1 Асплунд (Окпосо, Гиргенсонс) 16
1:1 Крайдер (Фокс, Панарин) 20
1:2 Хиностроза 23
2:2 Труба (Хитил, Панарин) 29
3:2 Какко (Панарин, Строум) 33
3:3 Томпсон (Пысик, Далин) 34
3:4 Далин (Томпсон, Олофссон) 34
4:4 Миллер (Ривс, Гудроу) 34
5:4 Линдгрен (Фокс, Зибанежад) 60
Вратари: Георгиев 14/18, Шестеркин 4/4 – Делл 31/36.
«Бостон» – «Калгари» – 0:4 (0:1, 0:1, 0:2)
0:1 Годро (Ткачак, Вялимяки) 2
0:2 Хэнифин (Андерссон, Ткачак) 34
0:3 Манджипани (Дюбе) 44
0:4 Баклунд (Линдхольм) 45
Вратари: Сваймен 27/31 – Владарж 27/27.
«Айлендерс» – «Торонто» – 0:3 (0:1, 0:0, 0:2)
0:1 Марнер (Маззин) 4
0:2 Каше (Ричи, Кемпф) 43
0:3 Марнер (Бантинг) 54
Вратари: Сорокин 37/40 – Уолл 20/20.
«Ванкувер» – «Чикаго» – 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)
0:1 Хэйгл (Строум, Густафссон) 45
Вратари: Демко 23/24 – Флери 40/40.
«Сиэтл» – «Вашингтон» – 5:2 (1:1, 3:0, 1:1)
0:1 Уилсон (Кузнецов) 4
1:1 Макканн (Гики, Шварц) 16
2:1 Шварц (Блэкуэлл, Соуси) 27
3:1 Ларссон (Йернкрук, Гурде) 28
4:1 Йернкрук (Шварц) 34
4:2 Овечкин (Уилсон, Орлов) 44
5:2 Гурде (Шварц, Танев) 60
Вратари: Грубауэр 37/39 – Ванечек 26/30.
«Лос-Анджелес» – «Аризона» – 1:2 (0:0, 1:0, 0:1, 0:1)
1:0 Лемье (Лизотт) 26
1:1 Бойд (Келлер, Гостисбеер) 45
1:2 Капобьянко (Бойд, Келлер) 64
Вратари: Дж. Куик 25/27 – Веймелка 37/38.
Комментарии 0