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«Тампа» одержала победу над «Миннесотой», «Вашингтон» разобрался с «Сиэтлом»

«Рейнджерс» в непростом поединке одолели «Баффало»
Хоккей НХЛ
22 ноября 08:05
«Тампа» одержала победу над «Миннесотой», «Вашингтон» разобрался с «Сиэтлом»
Фото: bleacherreport.com

НХЛ. Регулярный чемпионат 

«Тампа-Бэй» – «Миннесота» – 5:4 (2:1, 1:1, 1:2, 0:0, по буллитам - 1:0)

1:0 Сирелли (Палат, Хедман) 2

2:0 Марун (Сергачев, Перри) 12

2:1 Фолиньо (Голигоски, Дамба) 15

2:2 Дьюхэйм (Питлик, Джорди Бенн) 24

3:2 Сирелли (Киллорн, Фут) 38

4:2 Барре-Буле (Макдона, Стэмкос) 50

4:3 Фиала (Голигоски, Куликов) 58

4:4 Эрикссон Эк (Фиала, Капризов) 60

Вратари: Б.Эллиотт 28/32 – Кяхкенен 20/24.

«Рейнджерс» – «Баффало» – 5:4 (1:1, 3:3, 1:0) 

0:1 Асплунд (Окпосо, Гиргенсонс) 16

1:1 Крайдер (Фокс, Панарин) 20

1:2 Хиностроза 23

2:2 Труба (Хитил, Панарин) 29

3:2 Какко (Панарин, Строум) 33

3:3 Томпсон (Пысик, Далин) 34

3:4 Далин (Томпсон, Олофссон) 34

4:4 Миллер (Ривс, Гудроу) 34

5:4 Линдгрен (Фокс, Зибанежад) 60

Вратари: Георгиев 14/18, Шестеркин 4/4 – Делл 31/36.

«Бостон» – «Калгари» – 0:4 (0:1, 0:1, 0:2)

0:1 Годро (Ткачак, Вялимяки) 2

0:2 Хэнифин (Андерссон, Ткачак) 34

0:3 Манджипани (Дюбе) 44

0:4 Баклунд (Линдхольм) 45

Вратари: Сваймен 27/31 – Владарж 27/27.

«Айлендерс» – «Торонто» – 0:3 (0:1, 0:0, 0:2)

0:1 Марнер (Маззин) 4

0:2 Каше (Ричи, Кемпф) 43

0:3 Марнер (Бантинг) 54

Вратари: Сорокин 37/40 – Уолл 20/20.

«Ванкувер» – «Чикаго» – 0:1 (0:0, 0:0, 0:1) 

0:1 Хэйгл (Строум, Густафссон) 45

Вратари: Демко 23/24 – Флери 40/40.

«Сиэтл» – «Вашингтон» – 5:2 (1:1, 3:0, 1:1)

0:1 Уилсон (Кузнецов) 4

1:1 Макканн (Гики, Шварц) 16

2:1 Шварц (Блэкуэлл, Соуси) 27

3:1 Ларссон (Йернкрук, Гурде) 28

4:1 Йернкрук (Шварц) 34

4:2 Овечкин (Уилсон, Орлов) 44

5:2 Гурде (Шварц, Танев) 60

Вратари: Грубауэр 37/39 – Ванечек 26/30.

«Лос-Анджелес» – «Аризона» – 1:2 (0:0, 1:0, 0:1, 0:1)

1:0 Лемье (Лизотт) 26

1:1 Бойд (Келлер, Гостисбеер) 45

1:2 Капобьянко (Бойд, Келлер) 64

Вратари: Дж. Куик 25/27 – Веймелка 37/38.

Рене Тер Велде
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