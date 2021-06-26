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«Тампа» огорчила «Айлендерс» в 7-м матче серии и вышла в финал Кубка Стэнли

«Лайтнинг» в «золотом противостоянии» сыграет с «Монреалем»

Хоккей НХЛ
07:37
«Тампа» огорчила «Айлендерс» в 7-м матче серии и вышла в финал Кубка Стэнли
«Тампа-Бэй» – «Айлендерс» / Фото - latimes.com
НХЛ. Кубок Стэнли. Полуфинал. Седьмой матч

«Тампа-Бэй» – «Айлендерс» 1:0 (0:0, 1:0, 0:0), счет в серии 4:3

1:0 Гурде (Киллорн, Сирелли), 21:49 ГМ

Вратари: Ан. Василевский – Варламов 


В финальной серии Кубка Стэнли «Лайтнинг» встретятся с «Монреалем».
Владимир Кириченко
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Теги

Кубок Стэнли Тампа-Бэй Лайтнинг Айлендерс – Тампа-Бэй Нью-Йорк Айлендерс

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