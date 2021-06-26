«Тампа» уничтожила «Айлендерс» в пятом матче полуфинала Кубка Стэнли
«Тампа» огорчила «Айлендерс» в 7-м матче серии и вышла в финал Кубка Стэнли
«Лайтнинг» в «золотом противостоянии» сыграет с «Монреалем»
«Тампа-Бэй» – «Айлендерс» / Фото - latimes.comНХЛ. Кубок Стэнли. Полуфинал. Седьмой матч
«Тампа-Бэй» – «Айлендерс» 1:0 (0:0, 1:0, 0:0), счет в серии 4:3
1:0 Гурде (Киллорн, Сирелли), 21:49 ГМ
Вратари: Ан. Василевский – Варламов
В финальной серии Кубка Стэнли «Лайтнинг» встретятся с «Монреалем».
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