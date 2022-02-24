«Тампа» переиграла «Эдмонтон» в матче с восемью шайбами, «Монреаль» «всухую» обыграл «Баффало»
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Тампа-Бэй» – «Эдмонтон» 5:3 (2:1, 2:1, 1:1)
Шайбы:
1:0 Марун (Чирелли) 11:57
1:1 Макдэвид (Бэрри, Драйзайтль) 18:10 ГБ
2:1 Стэмкос (Киллорн, Сергачёв) 19:45
3:1 Пойнт (Кучеров, Палат) 30:48
4:1 Перри (Сергачёв, Марун) 35:24 ГБ
4:2 Хайман (Драйзайтль) 37:12
4:3 Макдэвид (Хайман, Драйзайтль) 49:39
5:3 Кучеров 59:56 ПВ
Вратари: Василевский – Смит.
«Даллас» – «Виннипег» 3:2 ОТ (0:1, 1:0, 1:1, 1:0)
Шайбы:
0:1 Уилер (Пионк, Шайфли) 07:14
1:1 Бенн (Хинц) 37:50 ГМ
1:2 Шайфли (Пионк, Коннор) 44:27 ГБ
2:2 Гурьянов (Сегин, Бенн) 53:35
3:2 Сегин (Бенн) 60:57
Вратари: Эттингер – Хеллебайк
«Детройт» – «Колорадо» 2:5 (0:2, 1:1, 1:2)
Шайбы:
0:1 Ландеског (Макар, Хельм) 01:12
0:2 Джост (О'Коннор, Ньюхук) 11:47
1:2 Задина (Зайдер, Ларкин) 31:35
1:3 Кадри (Рантанен, Тэйвз) 38:19
1:4 Ничушкин (Бураковски, Ньюхук) 42:11
2:4 Фаббри (Зайдер, Ларкин) 49:38 ГБ
2:5 Ландеског (Рантанен, Макар) 59:21 ПВ
Вратари: Грайс – Францоуз
«Монреаль» – «Баффало» 4:0 (1:0, 1:0, 2:0)
Шайбы:
1:0 Сузуки (Кофилд) 06:52
2:0 Сузуки 25:57
3:0 Кофилд (Сузуки) 41:18
4:0 Эванс (Широ) 58:27
Вратари: Монтембо – Андерсон.
«Аризона» – «Лос-Анджелес» 2:3 (0:0, 2:2, 0:1)
Шайбы:
1:0 Келлер (Шмальц, Мозер) 26:25
1:1 Лизотт (Андерсон, Лемье) 26:43
1:2 Арвидссон (Мур, Дано) 27:35
2:2 Хэйтон (Колячонок) 33:03
2:3 Арвидссон (Рой, Мур) 56:21
Вратари: Веджвуд – Петерсен.
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