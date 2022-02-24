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«Тампа» переиграла «Эдмонтон» в матче с восемью шайбами, «Монреаль» «всухую» обыграл «Баффало»

«Даллас» добыл победу в овертайме над «Виннипегом»
Хоккей НХЛ
08:59
«Тампа» переиграла «Эдмонтон» в матче с восемью шайбами, «Монреаль» «всухую» обыграл «Баффало»
Фото: пресс-служба Тампы

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Тампа-Бэй» – «Эдмонтон» 5:3 (2:1, 2:1, 1:1)

 Шайбы:

1:0 Марун (Чирелли) 11:57

1:1 Макдэвид (Бэрри, Драйзайтль) 18:10 ГБ

2:1 Стэмкос (Киллорн, Сергачёв) 19:45

3:1 Пойнт (Кучеров, Палат) 30:48

4:1 Перри (Сергачёв, Марун) 35:24 ГБ

4:2 Хайман (Драйзайтль) 37:12

4:3 Макдэвид (Хайман, Драйзайтль) 49:39

5:3 Кучеров 59:56 ПВ

Вратари: Василевский – Смит.

«Даллас» – «Виннипег» 3:2 ОТ (0:1, 1:0, 1:1, 1:0)

Шайбы:

0:1 Уилер (Пионк, Шайфли) 07:14

1:1 Бенн (Хинц) 37:50 ГМ

1:2 Шайфли (Пионк, Коннор) 44:27 ГБ

2:2 Гурьянов (Сегин, Бенн) 53:35

3:2 Сегин (Бенн) 60:57

Вратари: Эттингер – Хеллебайк

«Детройт» – «Колорадо» 2:5 (0:2, 1:1, 1:2)

 Шайбы:

0:1 Ландеског (Макар, Хельм) 01:12

0:2 Джост (О'Коннор, Ньюхук) 11:47

1:2 Задина (Зайдер, Ларкин) 31:35

1:3 Кадри (Рантанен, Тэйвз) 38:19

1:4 Ничушкин (Бураковски, Ньюхук) 42:11

2:4 Фаббри (Зайдер, Ларкин) 49:38 ГБ

2:5 Ландеског (Рантанен, Макар) 59:21 ПВ

Вратари: Грайс – Францоуз

«Монреаль» – «Баффало» 4:0 (1:0, 1:0, 2:0)

Шайбы:

1:0 Сузуки (Кофилд) 06:52
2:0 Сузуки 25:57
3:0 Кофилд (Сузуки) 41:18
4:0 Эванс (Широ) 58:27

Вратари: Монтембо – Андерсон.

«Аризона» – «Лос-Анджелес» 2:3 (0:0, 2:2, 0:1)

Шайбы:

1:0 Келлер (Шмальц, Мозер) 26:25
1:1 Лизотт (Андерсон, Лемье) 26:43
1:2 Арвидссон (Мур, Дано) 27:35
2:2 Хэйтон (Колячонок) 33:03
2:3 Арвидссон (Рой, Мур) 56:21

Вратари: Веджвуд – Петерсен.

Олег Шумейко-младший
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