«Тампа» поступилася «Торонто» і близька до поразки в серії, «Кароліна» виграла 5-й матч з «Бостоном»

«Лос-Анджелес» знову вийшов вперед у серії з «Едмонтоном»

НХЛ. Кубок Стенлі «Едмонтон» – «Лос-Анджелес» 4:5 ОТ (0:1, 1:2, 3:1, 0:1) Рахунок у серії 2-3 Шайби: 0:1 Стечер (Едлер), 03:53 1:1 Кассіан (Макдевід, Кулак), 22:32 1:2 Кемпе (Копітар, Іафалло), 29:29 1:3 Атанасіу (Браун), 33:34 2:3 Макдевід, 42:50, ГБ 2:4 Дано (Кемпе, Дурзі), 51:06, ГБ 3:4 Драйзайтль, 52:33, ГМ 4:4 Драйзайтль (Макдевід, Ньюджент-Хопкінс), 55:08, ГБ 4:5 Кемпе (Стечер), 61:12 Воротарі: Сміт – Куік

«Міннесота» – «Сент-Луїс» 2:5 (2:1, 0:1, 0:3) Рахунок у серії 2-3 Шайби: 0:1 О'Райлі (Шенн, Перунович), 04:53, ГБ 1:1 Капрізов (Сперджен, Фіала), 13:15, ГБ 2:1 Капрізов (Фіала, Цуккарелло), 17:07, ГБ 2:2 Саад (Кайру, Томас), 35:28 2:3 Тарасенко (Бучневич, Фолк), 41:03 2:4 Тарасенко (Барбашьов, Фолк), 42:31 2:5 Тарасенко (Бучневич), 58:27 Воротарі: Фльорі – Біннінгтон

«Торонто» – «Тампа-Бей» 4:3 (0:2, 1:0, 3:1) Рахунок у серії 3-2 Шайби: 0:1 Стемкос (Палат, Кучеров), 05:19 0:2 Хедман (Кучеров, Кіллорн), 06:11, ГБ 1:2 Таварес (Нюландер, Джіордано), 23:35, ГБ 2:2 Райллі (Таварес, Нюландер), 43:01 3:2 Нюландер (Михеєв, Холл), 44:14 3:3 Макдона (Колтон, Пол), 48:17 4:3 Меттьюс (Марнер, Бантінг), 53:54 Воротарі: Кемпбелл – Васілевський

«Кароліна» – «Бостон» 5:1 (2:0, 1:0, 2:1) Рахунок у серії 3-2 Шайби: 1:0 Славін (Деанджело, Ахо), 06:11 2:0 Деанджело (Терявяйнен, Трочек), 12:17, ГБ 3:0 Джарвіс (Ахо, Терявяйнен), 35:52 4:0 Джарвіс (Трочек, Деанджело), 43:31, ГБ 4:1 Кліфтон (Хаула, Холл), 50:09 5:1 Трочек (Нечас, Терявяйнен), 56:20, ПВ Воротарі: Раанта – Свейман



Карен Агабекян