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Футзал. Товарищеский матч. Испания - Украина

«Тампа» поступилася «Торонто» і близька до поразки в серії, «Кароліна» виграла 5-й матч з «Бостоном»

«Лос-Анджелес» знову вийшов вперед у серії з «Едмонтоном»
Хоккей НХЛ
09:45
«Тампа» поступилася «Торонто» і близька до поразки в серії, «Кароліна» виграла 5-й матч з «Бостоном»

НХЛ. Кубок Стенлі

«Едмонтон» – «Лос-Анджелес» 4:5 ОТ (0:1, 1:2, 3:1, 0:1) Рахунок у серії 2-3

Шайби:

0:1 Стечер (Едлер), 03:53

1:1 Кассіан (Макдевід, Кулак), 22:32

1:2 Кемпе (Копітар, Іафалло), 29:29

1:3 Атанасіу (Браун), 33:34

2:3 Макдевід, 42:50, ГБ

2:4 Дано (Кемпе, Дурзі), 51:06, ГБ

3:4 Драйзайтль, 52:33, ГМ

4:4 Драйзайтль (Макдевід, Ньюджент-Хопкінс), 55:08, ГБ

4:5 Кемпе (Стечер), 61:12

Воротарі: Сміт – Куік


«Міннесота» – «Сент-Луїс» 2:5 (2:1, 0:1, 0:3) Рахунок у серії 2-3

Шайби:

0:1 О'Райлі (Шенн, Перунович), 04:53, ГБ

1:1 Капрізов (Сперджен, Фіала), 13:15, ГБ

2:1 Капрізов (Фіала, Цуккарелло), 17:07, ГБ

2:2 Саад (Кайру, Томас), 35:28

2:3 Тарасенко (Бучневич, Фолк), 41:03

2:4 Тарасенко (Барбашьов, Фолк), 42:31

2:5 Тарасенко (Бучневич), 58:27

Воротарі: Фльорі – Біннінгтон


«Торонто» – «Тампа-Бей» 4:3 (0:2, 1:0, 3:1) Рахунок у серії 3-2

Шайби:

0:1 Стемкос (Палат, Кучеров), 05:19

0:2 Хедман (Кучеров, Кіллорн), 06:11, ГБ

1:2 Таварес (Нюландер, Джіордано), 23:35, ГБ

2:2 Райллі (Таварес, Нюландер), 43:01

3:2 Нюландер (Михеєв, Холл), 44:14

3:3 Макдона (Колтон, Пол), 48:17

4:3 Меттьюс (Марнер, Бантінг), 53:54

Воротарі: Кемпбелл – Васілевський


«Кароліна» – «Бостон» 5:1 (2:0, 1:0, 2:1) Рахунок у серії 3-2

Шайби:

1:0 Славін (Деанджело, Ахо), 06:11

2:0 Деанджело (Терявяйнен, Трочек), 12:17, ГБ

3:0 Джарвіс (Ахо, Терявяйнен), 35:52

4:0 Джарвіс (Трочек, Деанджело), 43:31, ГБ

4:1 Кліфтон (Хаула, Холл), 50:09

5:1 Трочек (Нечас, Терявяйнен), 56:20, ПВ

Воротарі: Раанта – Свейман


Карен Агабекян
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