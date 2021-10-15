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НХЛ. Покер Бертуцци не помог «Детройту» обыграть «Тампу», «Сиэтл» оформил первую победу в истории

Результаты и видеообзоры матчей игрового дня
Хоккей НХЛ
08:45
НХЛ. Покер Бертуцци не помог «Детройту» обыграть «Тампу», «Сиэтл» оформил первую победу в истории
«Тампа» вырвала победу из рук «Детройта» / фото - Getty Images

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Лос–Анджелес» – «Вегас» – 6:2 (2:1, 2:0, 2:1)

0:1 Теодор (Колесар, Макнэбб), 09:00,

1:1 Браун (Даути, Копитар), 13:15,

2:1 Копитар (Ткачев, Даути), 19:17, ГБ,

3:1 Дано (Даути, Аяфалло), 23:05,

4:1 Копитар (Кемпе, Аяфалло), 30:13,

5:1 Даути (Ткачев, Копитар), 41:47 ГБ,

6:1 Копитар (Арвидссон, Браун), 55:06,

6:2 Стивенсон (Дадонов, Мартинес), 55:43,

Вратари: Петерсен – Броссуа.

«Нэшвилл» – «Сиэтл» – 3:4 (1:2, 1:1, 1:1)

1:0 Толванен (Кунин, Гранлунд), 03:18,

1:1 Макканн (Джиордано, Эберле), 15:27, ГБ,

1:2 Танев (Веннберг, Донской), 17:33, ГБ,

2:2 Йоси (Форсберг, Гранлунд), 24:36, ГБ,

2:3 Веннберг (Барре–Буле), 29:54,

2:4 Танев (Макканн, Эпплтон), 58:39,

3:4 Гранлунд (Карье, Форсберг), 59:20,

Вратари: Риттих – Грубауэр.

«Флорида» – «Питтсбург» – 5:4 ОТ (1:0, 1:2, 2:2, 1:0)

1:0 Верхеги (Барков), 09:17,

2:0 Дюклер (Ватрано, Форслинг), 23:57,

2:1 Хайнен (Симон, Марино), 31:45, ГБ,

2:2 Картер (Капанен, Летанг), 38:58, ГБ,

2:3 Гюнтцель (Картер, Летанг), 48:01,

2:4 Родригес (Закер, Фридман), 48:31,

3:4 Экблад, 53:29,

4:4 Экблад (Типпетт, Юбердо), 55:07,

5:4 Верхеги (Барков, Уигар), 61:37,

Вратари: Бобровский – Десмит.

«Рейнджерс» – «Даллас» – 2:3 ОТ (0:1, 2:1, 0:0, 0:1)

0:1, Петерсон, 19:25,

0:2, Факса (Хейсканен, Сутер), 26:11, ГБ,

1:2, Фокс (Линдгрен, Панарин), 28:43,

2:2, Крайдер (Миллер, Зибанежад), 35:54,

2:3, Хейсканен (Бенн), 61:38,

Вратари: Шестеркин – Худобин.

«Оттава» – «Торонто» – 3:2 (3:0, 0:0, 0:2)

1:0, Тирни (Холден, Эннис), 08:31,

2:0, Эннис (Шабо, Штюцле), 18:58, ГБ,

3:0, Форментон (Мете), 19:59,

3:1, Спецца (Райли, Нюландер), 43:11, ГБ,

3:2, Нюландер (Спецца, Таварес), 48:50, ГБ,

Вратари: Форсберг – Мразек.

«Коламбус» – «Аризона» – 8:2 (2:0, 3:1, 3:1)

1:0, Тексье (Доми, Гавриков), 00:40,

2:0, Бьоркстранд (Веренски, Ворачек), 14:05, ГБ,

3:0, Дженнер (Доми), 20:35,

3:1, Строльман (Крауз, Ларссон), 21:03,

4:1, Бьоркстранд (Рословик, Гавриков), 31:10,

5:1, Бин (Ворачек, Лайне), 34:16,

6:1, Веренски (Лайне, Бьоркстранд), 44:33, ГБ,

7:1, Доми (Силлинджер, Пик), 48:48,

7:2, Келлер (Кессел, Гостисбир), 56:46,

8:2, Нюквист (Бьоркстранд, Рословик), 58:36,

Вратари: Мерзликин – Хаттон.

«Баффало» – «Монреаль» – 5:1 (2:0, 2:1, 1:0)

1:0 Окпосо (Брайсон, Миллер), 06:40, ГБ,

2:0 Гиргенсонс (Миллер, Икин), 17:35,

2:1 Уайдмен (Армиа, Перро), 29:33,

3:1 Олофссон (Брайсон, Скиннер), 37:05, ГБ,

4:1 Бьорк (Гиргенсонс, Хиностроза), 39:04,

5:1 Томпсон (Скиннер, Олофссон), 44:29, ГБ,

Вратари: Андерсон – Монтембо.

«Детройт» – «Тампа–Бэй» – 6:7 ОТ (1:0, 3:3, 2:3, 0:1)

1:0 Ларкин (Фаббри, Задина), 14:00,

2:0 Бертуцци (Ледди, Зайдер), 20:18,

3:0 Бертуцци (Эрне, Линдстрем), 27:52,

3:1 Палат (Хедман, Кучеров), 28:08,

4:1 Бертуцци (Фаббри, Рэймонд), 32:29, ГБ,

4:2 Стэмкос (Кучеров, Сергачев), 35:19, ГБ,

4:3 Стэмкос (Сергачев, Кучеров), 36:31, ГБ,

5:3 Бертуцци (Декисер, Зайдер), 44:35,

6:3 Наместников (Расмуссен, Ледди), 47:10,

6:4 Колтон (Чернак), 53:43,

6:5 Кучеров (Хедман, Стэмкос), 56:25 ГБ,

6:6 Киллорн (Хедман), 57:41,

6:7 Палат (Хедман, Пойнт), 62:43,

Вратари: Неделькович – Василевский.

«Каролина» – «Айлендерс» 6:3 (2:1, 2:2, 2:0)

0:1 Барзал (Палмиери, Грин), 07:23,

1:1 Свечников (Теравайнен, Беар), 09:15,

2:1 Фаст (Славин, Стаал), 13:57,

2:2 Нельсон (Бовилье, Бэйли), 20:52,

3:2 Мартинук (Лорентц, Степан), 26:30,

4:2 Нидеррайтер, 31:28,

4:3 Ли (Добсон, Палмиери), 34:20,

5:3 Теравайнен (Дианджело, Свечников), 51:36, ГБ,

6:3 Свечников (Дианджело, Ахо), 59:18, ГБ,

Вратари: Андерсен – Сорокин.

Результаты и видеообзоры матчей предыдущего игрового дня.

 

Михаил Рыбак
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