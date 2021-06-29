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«Тампа» выиграла первый матч финала у «Монреаля»

Результат и видеообзор игры
Хоккей НХЛ
08:00
«Тампа» выиграла первый матч финала у «Монреаля»
Фото: Getty Images

НХЛ. Кубок Стэнли. Финал.

«Тампа-Бэй» – «Монреаль» 5:1 (1:0, 1:1, 3:0) Счет в серии: 1:0

1:0 – 6 Чернак (Пойнт, Палат) 

2:0 – 25 Гурде (Гудроу, Колман) 

2:1 – 37 Чиарот (Уэбер, Котканиеми)

3:1 – 42 Кучеров (Сергачев) 

4:1 – 51 Кучеров (Пойнт) 

5:1 – 58 Стэмкос (Пойнт, Кучеров)

Вратари: Ан. Василевский 18/19 – Прайс 22/27.


Рене Тер Велде
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Теги

Монреаль - Тампа-Бэй

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