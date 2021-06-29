«Тампа» огорчила «Айлендерс» в 7-м матче серии и вышла в финал Кубка Стэнли
«Тампа» выиграла первый матч финала у «Монреаля»
Результат и видеообзор игры
Фото: Getty Images
НХЛ. Кубок Стэнли. Финал.
«Тампа-Бэй» – «Монреаль» 5:1 (1:0, 1:1, 3:0) Счет в серии: 1:0
1:0 – 6 Чернак (Пойнт, Палат)
2:0 – 25 Гурде (Гудроу, Колман)
2:1 – 37 Чиарот (Уэбер, Котканиеми)
3:1 – 42 Кучеров (Сергачев)
4:1 – 51 Кучеров (Пойнт)
5:1 – 58 Стэмкос (Пойнт, Кучеров)
Вратари: Ан. Василевский 18/19 – Прайс 22/27.
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