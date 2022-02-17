Тардиф назвал сроки проведения МЧМ-2022 – предыдущие результаты будут аннулированы

Также Тардиф сообщил, что на следующем форуме будет меньше команд

Люк Тардиф / Фото: IIHF

Глава Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф сообщил, что молодежный чемпионат мира-2022 по хоккею пройдет в августе в Канаде, результаты сыгранных в декабре матчей будут аннулированы.



Мужской молодежный чемпионат мира-2022 пройдет в середине августа в провинции Альберта. Мы еще обсуждаем детали. Это будет абсолютно новое соревнование, мы забываем все результаты уже сыгранных матчей. Турнир пройдет после турнира Гретцки / Глинки в августе. И у нас получится такой фестиваль молодежного хоккея, можно сказать. Считаю, что решение отменить молодежный чемпионат мира было правильным. В отношении формата будет изменение: одна команда все-таки вылетит, в Новосибирске и Омске на молодежном чемпионате мира-2023 не будет одиннадцати команд.

Напомним, что при перелете молодежных команд России и Канады произошел серьезный скандал.