«Донбасс» уверенно обыграл «Краматорск» на домашнем турнире
Тимченко: «Большое количество индивидуальных ошибок – причина поражения от «Донбасса»
Главный тренер «Краматорска» отметил изменения в судействе матчей
Фото: УХЛ
Главный тренер «Краматорска» Олег Тимченко поделился впечатлениями от матча против «Донбасса», в котором его команда уступила со счетом 3:6:
«Было много индивидуальных ошибок, которые нужно исправлять. Все это привело к такому результаты. В принципе, самоотдачей доволен, но результатом – нет.
Судьи начали жестче судить. Надо к этому привыкать – так судят на чемпионатах мира. Будем подстраиваться под это судейство».
Коуч «Донбасса» остался доволен только третьим периодом в исполнении своей команды.
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