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Тимченко: «Большое количество индивидуальных ошибок – причина поражения от «Донбасса»

Главный тренер «Краматорска» отметил изменения в судействе матчей
Хоккей УХЛ
28 августа 22:45
Тимченко: «Большое количество индивидуальных ошибок – причина поражения от «Донбасса»
Фото: УХЛ

Главный тренер «Краматорска» Олег Тимченко поделился впечатлениями от матча против «Донбасса», в котором его команда уступила со счетом 3:6:

«Было много индивидуальных ошибок, которые нужно исправлять. Все это привело к такому результаты. В принципе, самоотдачей доволен, но результатом – нет.

Судьи начали жестче судить. Надо к этому привыкать – так судят на чемпионатах мира. Будем подстраиваться под это судейство».


Коуч «Донбасса» остался доволен только третьим периодом в исполнении своей команды.

Источник: hcdonbass.com Сергей Остапенко
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Теги

Донбасс ХК Краматорск Олег Тимченко

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