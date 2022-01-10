«Краматорск», пропустив первым, забросил пять шайб в ворота «Белого Барса»
Тимченко: «Будем тренироваться, убирать те ошибки, которые были с «Мариуполем»
Подопечные Тимченко уступили главному конкуренту
10 января 21:36
Олег Тимченко / Фото: Суперлига
Главный тренер ХК «Краматорск» Олег Тимченко прокомментировал пресс-службе Суперлиги поражение в матче с «Мариуполем» (2:5).
«Хорошая игра, боевая. Играли две хорошие команды. Считаю, зрителям должен был понравиться хоккей.
Две быстрые шайбы? Ошибка всей команды, где-то кто-то недоработал, не добежал. Такое бывает в хоккее. Там был рикошет, ребята не добежали. Ничего страшного.
У нас есть план работы на определенный период. Всё по плану. Будем тренироваться, убирать те ошибки, которые сегодня были».
«Краматорск» после поражения занимает четвертое место в турнирной таблице.
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