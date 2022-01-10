Тимченко: «Будем тренироваться, убирать те ошибки, которые были с «Мариуполем»

Олег Тимченко / Фото: Суперлига

Главный тренер ХК «Краматорск» Олег Тимченко прокомментировал пресс-службе Суперлиги поражение в матче с «Мариуполем» (2:5).



Две быстрые шайбы? Ошибка всей команды, где-то кто-то недоработал, не добежал. Такое бывает в хоккее. Там был рикошет, ребята не добежали. Ничего страшного.

У нас есть план работы на определенный период. Всё по плану. Будем тренироваться, убирать те ошибки, которые сегодня были».