Тимченко: «Донбасс» показал, что у них есть мастеровитые хоккеисты. Поэтому такой счет»

Фото: пресс-служба Суперлиги

Главный тренер «Краматорска» Олег Тимченко прокомментировал поражение от «Донбасса» (2:5) в матче регулярного чемпионата Суперлиги Париматч. Слова коуча приводит пресс-служба турнира:

Почему пропустили два гола в первом периоде? Такое бывает – это хоккей. Будем разбираться. Может кто-то недоработал или не подстраховал. Будем смотреть видео и разбираться.

Снова пропустили после камбека, потому что недоработали на пятаке - защитники не спустились, не заблокировали шайбу, которую бросали от синей линии. Это все потом будем смотреть.

Что касается дебюта Кирилла Градусова, то индивидуальных целей на игру мы не ставим. Все должны выполнять командную установку. Кирилл сегодня понравился движением и желанием, но чуть физики не хватает. Будем подтягивать.

Атмосфера на арене сегодня шикарная. Думаю, что зрителям понравились и игра, и много голов было. Все супер».