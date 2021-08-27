«Краматорск» всухую обыграл «Мариуполь» в стартовом матче Открытого Кубка Донбасса
Тимченко: «Еще есть над чем работать»
Главный тренер «Краматорска» – об уверенной победе на старте Открытого Кубка Донбасса
Фото: УХЛ
Главный тренер «Краматорска» Олег Тимченко прокомментировал победу над «Мариуполем» (3:0) в стартовом матче Открытого Кубка Донбасса:
«Хорошая была игра. Доволен ребятами, они отдавались и бились. Но все равно еще есть над чем работать. Мы делаем пометки с моим помощником и будем дальше работать и улучшать нашу игру. В первую очередь сегодня нам помогли самоотдача, желание и борьба на льду. Всегда цель должна быть одна – побеждать. Так же и здесь на турнире у нас цель – выходить и выигрывать каждый матч».
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