Бубка посетил первый матч Суперлиги «Донбасс» – «Краматорск»
Тимченко: «Индивидуальные ошибки хоккеистов привели к таким результатам»
Главный тренер «Краматорска» — о первом матче в хоккейной Суперлиги Париматч
07:30
Фото: ХК Донбасс
Главный тренер «Краматорска» Олег Тимченко прокомментировал поражение от «Донбасса» (2:6) в первом матче хоккейной Суперлиги Париматч:
«Индивидуальные ошибки хоккеистов привели к таким результатам. Будем разбираться. Может где-то подсели физически, но значит будем подтягивать именно физику.
Мог ли повлиять большой перерыв? Мы успели сыграть товарищеский турнир в Мариуполе, так что я не думаю, что была большая пауза».
Напомним, на предсезонном турнире в Мариуполе «Краматорск» также уступил «Донбассу», но в более конкурентном матче.
Комментарии 0