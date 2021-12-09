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02:00 Монреаль Канадиенс - Чикаго Блэкхокс -:- Запланирован
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03:00 Сент-Луис Блюз - Детройт Ред Уингс -:- Запланирован
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Тимченко: «Индивидуальные ошибки хоккеистов привели к таким результатам»

Главный тренер «Краматорска» — о первом матче в хоккейной Суперлиги Париматч
Хоккей Хоккейная Суперлига
07:30
Тимченко: «Индивидуальные ошибки хоккеистов привели к таким результатам»
Фото: ХК Донбасс

Главный тренер «Краматорска» Олег Тимченко прокомментировал поражение от «Донбасса» (2:6) в первом матче хоккейной Суперлиги Париматч:

«Индивидуальные ошибки хоккеистов привели к таким результатам. Будем разбираться. Может где-то подсели физически, но значит будем подтягивать именно физику.

Мог ли повлиять большой перерыв? Мы успели сыграть товарищеский турнир в Мариуполе, так что я не думаю, что была большая пауза».


Напомним, на предсезонном турнире в Мариуполе «Краматорск» также уступил «Донбассу», но в более конкурентном матче.

Источник: hcdonbass.com Сергей Остапенко
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