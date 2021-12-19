Тимченко: «Там, где голы нам забили, – защитники недорабатывали»

Наставник «Краматорска» отметил, что иногда у его команды будут спады, как в игре с «Соколом»





Олег Тимченко / Фото: Суперлига

Главный тренер «Краматорска» Олег Тимченко высказался о победе над «Белым Барсом» (7:2) в рамках регулярного чемпионата хоккейной Суперлиги Париматч.



«Конечно, есть над чем работать, но сегодня порадовала реализация. Да, иногда бывают спады у команды, но потихоньку мы прорвемся. Вратарь сегодня хорошо сыграл – к нему вопросов нет. А там, где голы нам забили, – защитники недорабатывали».

Напомним, ранее в «Белом Барсе» свое поражение связали с тем, что после паузы команда выпала из тонуса.



