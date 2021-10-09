Тимченко: «Уровень чемпионата вырос»

Главный тренер «Краматорска» – о победе над «Кременчугом»

Фото: УХЛ

Главный тренер «Краматорска» Олег Тимченко прокомментировал победу над «Кременчугом» (3:2 ПБ) в матче регулярного чемпионата УХЛ.

Что понравилось и что не понравилось в сегодняшнем матче?

Не понравилось – было много удалений. Понравилось то, что ребята выстояли, показали характер.

За счет чего удалось выиграть, на Ваш взгляд?

За счет командной работы, самоотверженности, за счет коллектива.

Чем-то Вас удивила сегодняшняя игра?

Хорошая игра. Два хороших соперника. «Кременчуг» очень хорошая команда и я думаю, что зрители получили массу удовольствия.

Если сравнить первую игру, в которой вы проиграли со счетом 2:5, и сегодняшний матч, который Вы выиграли по буллитам. Чем на ваш взгляд они отличаются?

Опять же та игра 2:5 мы пропустили пятый гол в пустые ворота. И там тоже хорошая была игра. Хорошие игры, зритель будет от этого только получать удовольствие.

В текущем чемпионате одни команды постоянно обыгрывают других с огромным счетом. Это плюс для чемпионата?

Я считаю, что уровень чемпионата вырос и каждая команда может одержать победу в матче.

Следующий матч у Вас с «Днепром». Как готовитесь к реваншу?

Конечно, будем готовиться. Мы всегда играем на победу.

Турнирная таблица УХЛ.