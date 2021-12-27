Тимченко: «Я думаю, что это подарок зрителям под Новый год»

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Xsport
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 3
Сейчас 1
Сегодня 5
Завтра 18
Развернуть Свернуть
Хоккей (3 события из 6) показать все
МЧМ-2022 21/22
Календарь Таблица
21:00 Финляндия - Германия 3:1 Окончен
23:30 Россия - Швеция 3:6 Окончен
Хоккейная Суперлига 21/22
Календарь Таблица
13:00 Белый Барс - СК Сокол 2:7 Окончен
Хоккей (1 событие из 1) показать все
МЧМ-2022 21/22
Календарь Таблица
21:00 Австрия - Финляндия 1:6 3-й период
Хоккей (5 событий из 11) показать все
МЧМ-2022 21/22
Календарь Таблица
02:00 Чехия - Канада 3:6 Окончен
04:30 США - Словакия 3:2 Окончен
21:00 Австрия - Финляндия 1:6 3-й период
23:30 Россия - Швейцария -:- Запланирован
Хоккейная Суперлига 21/22
Календарь Таблица
17:00 Краматорск - Донбасс 8:11 Окончен
Хоккей (18 событий из 23) показать все
МЧМ-2022 21/22
Календарь Таблица
02:00 Германия - Чехия -:- Запланирован
04:30 Швеция - Словакия -:- Запланирован
23:30 Швейцария - США -:- Запланирован
Хоккейная Суперлига 21/22
Календарь Таблица
19:00 СК Сокол - Белый Барс -:- Запланирован
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
02:00 Бостон Брюинс - Питтсбург Пингвинс -:- Перенесен
02:00 Баффало Сэйбрс - Нью-Йорк Айлендерс -:- Перенесен
02:00 Каролина Харрикейнс - Флорида Пантерс -:- Перенесен
02:00 Коламбус Блу Джекетс - Торонто Мейпл Лифс -:- Перенесен
02:00 Нью-Йорк Рейнджерс - Детройт Ред Уингс -:- Перенесен
02:00 Вашингтон Кэпиталз - Оттава Сенаторс -:- Перенесен
03:00 Сент-Луис Блюз - Нью-Джерси Дэвилз -:- Перенесен
03:30 Даллас Старз - Нэшвилл Предаторс -:- Перенесен
04:00 Аризона Койотис - Лос-Анджелес Кингс -:- Перенесен
04:00 Виннипег Джетс - Миннесота Уайлд -:- Перенесен
05:00 Анахайм Дакс - Сан-Хосе Шаркс -:- Перенесен
05:00 Калгари Флэймс - Эдмонтон Ойлерс -:- Перенесен
05:00 Ванкувер Кэнакс - Сиэтл Кракен -:- Перенесен
05:00 Вегас Голден Найтс - Колорадо Эвеланш -:- Перенесен

Тимченко: «Я думаю, что это подарок зрителям под Новый год»

Наставник «Краматорска» пообещал разобраться с плохой игрой в защите
Хоккей Хоккейная Суперлига
20:58
Тимченко: «Я думаю, что это подарок зрителям под Новый год»
Олег Тимченко / Фото: Суперлига

Главный тренер «Краматорска» Олег Тимченко прокомментировал результативное поражение от «Донбасса» (8:11) в матче регулярного чемпионата хоккейной Суперлиги Париматч.

«Мастеровитая команда «Донбасс» использовала все свои моменты, поэтому и проиграли.

Я думаю, что это подарок зрителям под Новый Год. Думаю, всем нравится, когда забивают много голов, а то что пропустили много – будем разбираться».

О том, почему больше всего пропустили в третьем периоде.

«Может усталость, может расконцентрация. Будем смотреть видео, разбираться».

Напомним, матч «Краматорск» – «Донбасс» стал самым результативным в истории Суперлиги.


Карен Агабекян
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Олег Тимченко Донбасс ХК Краматорск

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Павел Микульчик: «Не знаю, как нам удалось пропустить столько шайб»
Павел Микульчик: «Не знаю, как нам удалось пропустить столько шайб»
Хоккей Хоккейная Суперлига
21:13
«Донбасс» с двумя хет-триками обыграл «Краматорск» в самом результативном матче сезона
«Донбасс» с двумя хет-триками обыграл «Краматорск» в самом результативном матче сезона
Хоккей Хоккейная Суперлига
19:46
Суперлига. «Краматорск» — «Донбасс». Видео трансляция
Суперлига. «Краматорск» — «Донбасс». Видео трансляция
Хоккей Хоккейная Суперлига
16:28
Полгородник: «После игры чувствовал себя уставшим, но гордым за свою команду»
Полгородник: «После игры чувствовал себя уставшим, но гордым за свою команду»
Хоккей Хоккейная Суперлига
25 декабря 21:46
Витер – о поражении «Краматорску»: «Нужно играть с самого начала»
Витер – о поражении «Краматорску»: «Нужно играть с самого начала»
Хоккей Хоккейная Суперлига
25 декабря 18:54
«Краматорск» в драматичном матче выиграл у «Мариуполя»
«Краматорск» в драматичном матче выиграл у «Мариуполя»
Хоккей Хоккейная Суперлига
25 декабря 17:13

Новости: Хоккей

«Ак Барс» в овертайме обыграл «Магнитку», «Барыс» в серии буллитов вырвал победу у «Автомобилиста»
«Ак Барс» в овертайме обыграл «Магнитку», «Барыс» в серии буллитов вырвал победу у «Автомобилиста»
КХЛ
21:45
МЧМ-2022. Россия – Швейцария. Видео трансляция
МЧМ-2022. Россия – Швейцария. Видео трансляция
МЧМ-2022
21:42
МЧМ-2022. Германия – Чехия. Видео трансляция
МЧМ-2022. Германия – Чехия. Видео трансляция
МЧМ-2022
21:36
Павел Микульчик: «Не знаю, как нам удалось пропустить столько шайб»
Павел Микульчик: «Не знаю, как нам удалось пропустить столько шайб»
Хоккейная Суперлига
21:13
Тимченко: «Я думаю, что это подарок зрителям под Новый год»
Тимченко: «Я думаю, что это подарок зрителям под Новый год»
Хоккейная Суперлига
20:58
«Донбасс» с двумя хет-триками обыграл «Краматорск» в самом результативном матче сезона
«Донбасс» с двумя хет-триками обыграл «Краматорск» в самом результативном матче сезона
Хоккейная Суперлига
19:46
Матчи второго дня МЧМ-2022. Россия постарается реабилитироваться за фиаско от шведов
Матчи второго дня МЧМ-2022. Россия постарается реабилитироваться за фиаско от шведов
МЧМ-2022
18:32
Суперлига. «Краматорск» — «Донбасс». Видео трансляция
Суперлига. «Краматорск» — «Донбасс». Видео трансляция
Хоккейная Суперлига
16:28
Капитан молодежной сборной Швейцарии не сыграет на чемпионате мира
Капитан молодежной сборной Швейцарии не сыграет на чемпионате мира
МЧМ-2022
12:53
Все новости

Популярные новости

«Он нас просто заткнул». Джошуа наконец принял окончательное решение касательно реванша с Усиком
Тема дня
«Он нас просто заткнул». Джошуа наконец принял окончательное решение касательно реванша с Усиком
Бокс Профессиональный бокс
21 декабря 14:36
8
Увесистый удар и полет на четыре метра. Яркий нокаут фрик-боя Джигурды и Шпака
Увесистый удар и полет на четыре метра. Яркий нокаут фрик-боя Джигурды и Шпака
MMA
24 декабря 11:09
42
Кровища и 6 нокдаунов. Рубка украинского шоумена Джигурды и российкого блогера Шпака в промоушене фрик-боев
Кровища и 6 нокдаунов. Рубка украинского шоумена Джигурды и российкого блогера Шпака в промоушене фрик-боев
MMA
24 декабря 10:34
26
Россиянин Чаниев об Украине: «Я просто был в шоке. Я не ожидал такого»
Россиянин Чаниев об Украине: «Я просто был в шоке. Я не ожидал такого»
Бокс Профессиональный бокс
20 декабря 23:10
57
Один из лучших украинских супертяжей вылетел в США на бой против боксера, который нокаутировал Усика
Один из лучших украинских супертяжей вылетел в США на бой против боксера, который нокаутировал Усика
Бокс Профессиональный бокс
25 декабря 22:57
11
Усик против Кличко. Бывший тренер обоих ответил, кто бы победил
Усик против Кличко. Бывший тренер обоих ответил, кто бы победил
Бокс Профессиональный бокс
24 декабря 08:19
7
Все новости