«Донбасс» минимально одолел «Белый Барс» и добыл пятую победу в Суперлиге подряд
Тимченко: «Я думаю, что это подарок зрителям под Новый год»
Наставник «Краматорска» пообещал разобраться с плохой игрой в защите
20:58
Олег Тимченко / Фото: Суперлига
Главный тренер «Краматорска» Олег Тимченко прокомментировал результативное поражение от «Донбасса» (8:11) в матче регулярного чемпионата хоккейной Суперлиги Париматч.
«Мастеровитая команда «Донбасс» использовала все свои моменты, поэтому и проиграли.
Я думаю, что это подарок зрителям под Новый Год. Думаю, всем нравится, когда забивают много голов, а то что пропустили много – будем разбираться».
О том, почему больше всего пропустили в третьем периоде.
«Может усталость, может расконцентрация. Будем смотреть видео, разбираться».
Напомним, матч «Краматорск» – «Донбасс» стал самым результативным в истории Суперлиги.
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