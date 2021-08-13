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Торнтон подписал годичный контракт с «Флоридой»
42-летний нападающий провел прошлый сезон в составе «Торонто»
Джо Торнтон / фото - Associated Press
Нападающий Джо Торнтон подписал контракт с «Флоридой», сообщает официальный сайт клуба. Срок соглашения рассчитан на один год.
В минувшем сезоне НХЛ 42-летний Торнтон играл за «Торонто».
Он провел 44 игры в регулярном чемпионате и набрал 20 (5+15) баллов. В плей-офф он сыграл 7 матчей, отметившись одной шайбой.
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