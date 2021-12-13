Торнтон вышел на 12-е место в списке бомбардиров в истории НХЛ

Джо достиг такого результата за 24 сезона в НХЛ





В Денвере (США) форвард «Флориды» Джо Торнтон заработал в матче с «Колорадо» (2:3) свое 1534 очко (428+1106) в карьере в НХЛ.



42-летний канадский хоккеист вышел на чистое 12-е место по набранным очкам в истории НХЛ. К 11-му месту, где расположился Рэй Бурк, Торнтону не хватает 45 очков.

В нынешнем сезоне Торнтон забросил три шайбы и сделал две голевые передачи в 16 матчах.

Отметим, что Торнтон дебютировал в НХЛ в 1997 году за «Бостонз». Затем он выступал за «Сан-Хосе» и «Торонто».