Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Хоккей
Вчера 10
Сейчас 0
Сегодня 3
Завтра 11
Хоккей (10 событий из 10) показать все
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Бостон Брюинс - Оттава Сенаторс 3:2 Окончен
02:00 Монреаль Канадиенс - Лос-Анджелес Кингс 2:3 Окончен
02:00 Нью-Джерси Дэвилз - Флорида Пантерс 7:3 Окончен
02:00 Тампа-Бэй Лайтнинг - Каролина Харрикейнс 1:2 Окончен
02:30 Детройт Ред Уингс - Эдмонтон Ойлерс 4:2 Окончен
03:00 Виннипег Джетс - Сент-Луис Блюз 2:3 Окончен
03:30 Чикаго Блэкхокс - Питтсбург Пингвинс 3:2 Окончен
04:00 Калгари Флэймс - Сан-Хосе Шаркс 1:4 Окончен
05:00 Вегас Голден Найтс - Сиэтл Кракен 4:2 Окончен
05:00 Ванкувер Кэнакс - Анахайм Дакс 2:3 Окончен
нет важных матчей
Хоккей (3 события из 3) показать все
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:30 Филадельфия Флайерс - Торонто Мейпл Лифс 0:3 Окончен
03:30 Даллас Старз - Нэшвилл Предаторс 2:4 Окончен
05:00 Аризона Койотис - Миннесота Уайлд 2:5 Окончен
Хоккей (11 событий из 11) показать все
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Бостон Брюинс - Эдмонтон Ойлерс -:- Запланирован
02:00 Монреаль Канадиенс - Калгари Флэймс -:- Запланирован
02:00 Нью-Джерси Дэвилз - Нью-Йорк Айлендерс -:- Запланирован
02:00 Оттава Сенаторс - Лос-Анджелес Кингс -:- Запланирован
02:00 Питтсбург Пингвинс - Флорида Пантерс -:- Запланирован
02:30 Детройт Ред Уингс - Вашингтон Кэпиталз -:- Запланирован
03:00 Сент-Луис Блюз - Нэшвилл Предаторс -:- Запланирован
03:00 Виннипег Джетс - Сан-Хосе Шаркс -:- Запланирован
04:00 Колорадо Эвеланш - Ванкувер Кэнакс -:- Запланирован
05:00 Сиэтл Кракен - Анахайм Дакс -:- Запланирован
05:00 Вегас Голден Найтс - Миннесота Уайлд -:- Запланирован

«Торонто» устроил разгром «Филадельфии», «Даллас» не смог огорчить «Нешвилл»

«Миннесота» не оставила шансов «Аризоне»
Хоккей НХЛ
08:21
«Торонто» устроил разгром «Филадельфии», «Даллас» не смог огорчить «Нешвилл»
«Филадельфия» – «Торонто» / Фото - pensionplanpuppets.com
НХЛ. Регулярный чемпионат

«Филадельфия» – «Торонто» 0:3 (0:0, 0:1, 0:2)

0:1 Нюландер (Маззин, Мэттьюз) 31:11

0:2 Нюландер (Ричи, Мэттьюз) 45:09 ГБ

0:3 Каше (Керфут, Кампф) 53:33

Вратари: Харт – Кэмпбелл


«Даллас» – «Нэшвилл» 2:4 (0:1, 1:2, 1:1)

0:1 Джохансен (Жанно, Тренин) 19:08

0:2 Жанно (Томазино, Экхольм) 24:51

0:3 Дюшен (Новак, Беннинг) 37:36

1:3 Хинтц (Павелски, Робертсон) 37:51

2:3 Хейсканен (Радулов, Бенн) 50:43 ГБ

2:4 Сиссонс (Гранлунд) 59:17

Вратари: Худобин – Сарос


«Аризона» – «Миннесота» 2:5 (1:2, 0:3, 1:0)

0:1 Эрикссон (Сперджен, Цуккарелло) 04:22 ГБ

0:2 Фолиньо (Меррил, Фиала) 09:00

1:2 Лэдд (Яшкин, Гостисбир) 14:10

1:3 Фиала (Сперджен, Голигоски) 22:45

1:4 Куликов (Питлик, Меррил) 23:21

1:5 Капризов (Цуккарелло, Фиала) 38:51 ГБ

2:5 Гостисбир (Келлер, Бойд) 47:04

Вратари: Веймелка (Веджвуд) – Кахконен

Владимир Кириченко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Аризона Койотис Торонто Мейпл Лифс Миннесота Тимбервулвс Даллас Старз Нэшвилл Предаторс Филадельфия Флайерс

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

«Флорида» уступила «Рейнджерс», «Лос-Анджелес» разобрался с «Торонто»
«Флорида» уступила «Рейнджерс», «Лос-Анджелес» разобрался с «Торонто»
Хоккей НХЛ
9 ноября 07:25
«Миннесота» разобралась с «Айлендерс», «Детройт» уверенно обыграл «Вегас»
«Миннесота» разобралась с «Айлендерс», «Детройт» уверенно обыграл «Вегас»
Хоккей НХЛ
8 ноября 08:20
НХЛ. «Коламбус» в овертайме одолел «Колорадо», «Лос-Анджелес» в серии буллитов победил «Сент Луис»
НХЛ. «Коламбус» в овертайме одолел «Колорадо», «Лос-Анджелес» в серии буллитов победил «Сент Луис»
Хоккей НХЛ
4 ноября 07:38
«Монреаль» обыграл «Детройт», а «Торонто» оказался сильнее «Вегаса»
«Монреаль» обыграл «Детройт», а «Торонто» оказался сильнее «Вегаса»
Хоккей НХЛ
3 ноября 07:58
НХЛ. «Анахайм» обыграл «Монреаль», а «Рейнджерс» победил «Сиэтл»
НХЛ. «Анахайм» обыграл «Монреаль», а «Рейнджерс» победил «Сиэтл»
Хоккей НХЛ
1 ноября 07:36
Легендарная защита «Детройта». Мастер-класс по игре на своей половине от игроков «Ред Уингз»
Легендарная защита «Детройта». Мастер-класс по игре на своей половине от игроков «Ред Уингз»
Хоккей НХЛ
31 октября 12:30

Новости: Хоккей

«Торонто» устроил разгром «Филадельфии», «Даллас» не смог огорчить «Нешвилл»
«Торонто» устроил разгром «Филадельфии», «Даллас» не смог огорчить «Нешвилл»
НХЛ
08:21
Юниорская сборная Украины сыграет с Польшей в рамках подготовки к чемпионату миру
Юниорская сборная Украины сыграет с Польшей в рамках подготовки к чемпионату миру
Сборная Украины
10 ноября 18:56
Главный тренер сборной Венгрии дал оценку Украине
Главный тренер сборной Венгрии дал оценку Украине
Хоккей в Европе
10 ноября 17:12
Пидгурский ушел с поста главного тренера «Днепра»
Пидгурский ушел с поста главного тренера «Днепра»
УХЛ
10 ноября 16:08
Лучшие голы и сэйвы группы Лиги чемпионов, в которой играл «Донбасс»
Лучшие голы и сэйвы группы Лиги чемпионов, в которой играл «Донбасс»
Лига чемпионов
10 ноября 14:07
В ожидании дебютной победы с новым тренером. Сборная Украины в Будапеште проведет первые матчи сезона
Превью
В ожидании дебютной победы с новым тренером. Сборная Украины в Будапеште проведет первые матчи сезона
Сборная Украины
10 ноября 14:03
«Тампа-Бэй» в овертайме уступила «Каролине», «Чикаго» в серии буллитов выиграл у «Питтсбурга»
«Тампа-Бэй» в овертайме уступила «Каролине», «Чикаго» в серии буллитов выиграл у «Питтсбурга»
НХЛ
10 ноября 08:43
Известен состав сборной Украины на турнир в Венгрии
Известен состав сборной Украины на турнир в Венгрии
Сборная Украины
9 ноября 22:12
Вадим Шахрайчук: «У сборной Украины одна задача – побеждать»
Эксклюзив Вадим Шахрайчук: «У сборной Украины одна задача – побеждать»
Сборная Украины
9 ноября 20:06
Все новости

Популярные новости

Виталий Кличко назвал двух лучших боксеров современности. В списке нет Ломаченко
Виталий Кличко назвал двух лучших боксеров современности. В списке нет Ломаченко
Бокс Профессиональный бокс
9 ноября 20:27
9
Усик не хочет повторять путь Виталия Кличко
Усик не хочет повторять путь Виталия Кличко
Бокс Профессиональный бокс
7 ноября 17:39
5
«В таком случае – мы можем подраться с ним снова». Лопес-старший назвал условие для реванша его сына с Ломаченко
«В таком случае – мы можем подраться с ним снова». Лопес-старший назвал условие для реванша его сына с Ломаченко
Бокс Профессиональный бокс
6 ноября 14:43
8
19-летний Захареев выиграл чемпионат мира. Сделал то, что не удавалось ни Ломаченко, ни Усику, ни Кличко
Тема дня
19-летний Захареев выиграл чемпионат мира. Сделал то, что не удавалось ни Ломаченко, ни Усику, ни Кличко
Бокс Аматорский бокс
6 ноября 22:10
2
Будущая звезда украинского бокса. Он из одного района с Ломаченко и уже в 19 лет стал чемпионом мира
Тема дня
Будущая звезда украинского бокса. Он из одного района с Ломаченко и уже в 19 лет стал чемпионом мира
Бокс Аматорский бокс
6 ноября 20:46
1
Тайсон Фьюри жестко бьет по корпусу брата – подготовка к бою с блогером Джейком Полом действительно спартанская
Тайсон Фьюри жестко бьет по корпусу брата – подготовка к бою с блогером Джейком Полом действительно спартанская
Бокс Профессиональный бокс
9 ноября 15:26
Все новости

Анонсы

Евробаскет-2023. Квалификация. Украина – Франция. Видео трансляция на XSPORT
WEB
TV
Евробаскет-2023. Квалификация. Украина – Франция. Видео трансляция на XSPORT
19:00
Товарищеский матч. Украина – Болгария. Онлайн трансляция
WEB
Товарищеский матч. Украина – Болгария. Онлайн трансляция
19:30
Экстра-лига. «Продэксим» – ХИТ. Видео трансляция
WEB
TV
Экстра-лига. «Продэксим» – ХИТ. Видео трансляция
12 ноября 16:00
Экстра-лига. «Сумы» – «ДЕ Трейдинг». Видео трансляция
WEB
TV
Экстра-лига. «Сумы» – «ДЕ Трейдинг». Видео трансляция
12 ноября 17:00
Фильм «Мирный воин»
TV
Фильм «Мирный воин»
12 ноября 23:25
Еженедельник «Мировой бокс»
TV
Еженедельник «Мировой бокс»
13 ноября 10:50
Экстра-лига. «Кардинал-Ровностандарт» – «Энергия». Видео трансляция
WEB
TV
Экстра-лига. «Кардинал-Ровностандарт» – «Энергия». Видео трансляция
13 ноября 13:00
Суперлига. «Будивельник» — «Харьковские Соколы». Видео трансляция
WEB
TV
Суперлига. «Будивельник» — «Харьковские Соколы». Видео трансляция
13 ноября 14:00
Давид Бенавидес vs Кирон Дэвис. Онлайн трансляция
WEB
Давид Бенавидес vs Кирон Дэвис. Онлайн трансляция
14 ноября 05:30
Хайме Мунгия – Габриэль Росадо. Онлайн трансляция
WEB
Хайме Мунгия – Габриэль Росадо. Онлайн трансляция
14 ноября 06:00
Макс Холловэй vs Яир Родригес. Онлайн трансляция
WEB
Макс Холловэй vs Яир Родригес. Онлайн трансляция
14 ноября 06:00
В поисках сокровищ: змеиный остров
TV
В поисках сокровищ: змеиный остров
14 ноября 13:55
Европейский кубок. «Галычанка» – «Ювента». Видео трансляция на XSPORT
WEB
TV
Европейский кубок. «Галычанка» – «Ювента». Видео трансляция на XSPORT
14 ноября 15:00
Евробаскет-2023. Квалификация. Финляндия – Украина. Видео трансляция на XSPORT
WEB
TV
Евробаскет-2023. Квалификация. Финляндия – Украина. Видео трансляция на XSPORT
14 ноября 17:00
Суперлига. «Николаев» — «Прометей». Видео трансляция
WEB
TV
Суперлига. «Николаев» — «Прометей». Видео трансляция
14 ноября 17:00
«Преследуя монстров»
TV
«Преследуя монстров»
14 ноября 19:40
Теофимо Лопес vs Джордж Камбосос. Онлайн трансляция
WEB
Теофимо Лопес vs Джордж Камбосос. Онлайн трансляция
28 ноября 06:00