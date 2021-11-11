В НХЛ случилась первая тренерская отставка в сезоне
«Торонто» устроил разгром «Филадельфии», «Даллас» не смог огорчить «Нешвилл»
«Миннесота» не оставила шансов «Аризоне»
«Филадельфия» – «Торонто» / Фото - pensionplanpuppets.comНХЛ. Регулярный чемпионат
«Филадельфия» – «Торонто» 0:3 (0:0, 0:1, 0:2)
0:1 Нюландер (Маззин, Мэттьюз) 31:11
0:2 Нюландер (Ричи, Мэттьюз) 45:09 ГБ
0:3 Каше (Керфут, Кампф) 53:33
Вратари: Харт – Кэмпбелл
«Даллас» – «Нэшвилл» 2:4 (0:1, 1:2, 1:1)
0:1 Джохансен (Жанно, Тренин) 19:08
0:2 Жанно (Томазино, Экхольм) 24:51
0:3 Дюшен (Новак, Беннинг) 37:36
1:3 Хинтц (Павелски, Робертсон) 37:51
2:3 Хейсканен (Радулов, Бенн) 50:43 ГБ
2:4 Сиссонс (Гранлунд) 59:17
Вратари: Худобин – Сарос
«Аризона» – «Миннесота» 2:5 (1:2, 0:3, 1:0)
0:1 Эрикссон (Сперджен, Цуккарелло) 04:22 ГБ
0:2 Фолиньо (Меррил, Фиала) 09:00
1:2 Лэдд (Яшкин, Гостисбир) 14:10
1:3 Фиала (Сперджен, Голигоски) 22:45
1:4 Куликов (Питлик, Меррил) 23:21
1:5 Капризов (Цуккарелло, Фиала) 38:51 ГБ
2:5 Гостисбир (Келлер, Бойд) 47:04
Вратари: Веймелка (Веджвуд) – Кахконен
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